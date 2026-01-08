Понівечив обличчя пацієнтки під час підтяжки брів та операції на носі: у Києві повідомили підозру пластичному хірургу
Київ • УНН
У Києві 34-річному пластичному хірургу повідомлено про підозру через пошкодження лицьового нерва 39-річної пацієнтки під час операції. Жінка заплатила 7200 євро за броуліфтинг та ринопластику, внаслідок чого отримала порушення міміки лівої половини обличчя.
У Києві пластичний хірург понівечив обличчя 39-річної жінки - пошкодив лицьовий нерв. Як повідомили у столичній прокуратурі, хірургу повідомлено про підозру, передає УНН.
34-річному пластичному хірургу, засновнику однієї з приватних клінік, повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтки
Деталі
Встановлено, що 39-річній жінці понівечили обличчя під час пластичної операції з броуліфтингу (підтяжки брів) та ринопластики (операції на носі), яку їй провели у квітні 2023. За операції жінка заплатила 7200 євро.
Під час операції пластичний хірург пошкодив пацієнтці скроневу гілку лівого лицьового нерва, що спричинило зниження чутливості та порушення міміки лівої половини обличчя у пацієнтки.
Дії пластичного хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.
Санкція ч. 1 ст. 140 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або позбавленням волі на два роки.
