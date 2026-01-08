Понівечив обличчя пацієнтки під час підтяжки брів та операції на носі: у Києві повідомили підозру пластичному хірургу

$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 300 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 1208 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 3264 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 4770 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 6100 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 7768 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 14718 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12207 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 46821 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37103 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 27826 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 26820 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 24427 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 26176 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 9488 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 3268 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 60432 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 65305 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 68387 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 107640 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівненська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 24436 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 34230 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 59557 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 78865 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 120456 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Fox News

Понівечив обличчя пацієнтки під час підтяжки брів та операції на носі: у Києві повідомили підозру пластичному хірургу

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У Києві 34-річному пластичному хірургу повідомлено про підозру через пошкодження лицьового нерва 39-річної пацієнтки під час операції. Жінка заплатила 7200 євро за броуліфтинг та ринопластику, внаслідок чого отримала порушення міміки лівої половини обличчя.

Понівечив обличчя пацієнтки під час підтяжки брів та операції на носі: у Києві повідомили підозру пластичному хірургу

У Києві пластичний хірург понівечив обличчя 39-річної жінки - пошкодив лицьовий нерв. Як повідомили у столичній прокуратурі, хірургу повідомлено про підозру, передає УНН.

34-річному пластичному хірургу, засновнику однієї з приватних клінік, повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнтки 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що 39-річній жінці понівечили обличчя під час пластичної операції з броуліфтингу (підтяжки брів) та ринопластики (операції на носі), яку їй провели у квітні 2023. За операції жінка заплатила 7200 євро.

Під час операції пластичний хірург пошкодив пацієнтці скроневу гілку лівого лицьового нерва, що спричинило зниження чутливості та порушення міміки лівої половини обличчя у пацієнтки.

Дії пластичного хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція ч. 1 ст. 140 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або позбавленням волі на два роки.

У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозру04.11.25, 11:03 • 12933 перегляди

Алла Кіосак

Здоров'яКримінал та НП
Київ