У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозру

В Києві пластичному хірургу повідомили про підозру через смерть 28-річної пацієнтки під час операції на сідницях. Експертиза встановила перевищення дози анестетика та порушення медичних протоколів, що призвело до трагедії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва 50-річному пластичному хірургу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвели до смерті пацієнтки - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 28-річна жінка померла під час пластичної операції з імплантації сідниць, яку їй провели в той самий день, коли вона звернулася до однієї з приватних клінік на Подолі.

Під час операції у пацієнтки раптово впав тиск та зупинилося серце, і, попри проведення реанімаційних заходів, врятувати її не вдалося.

Проведеною комплексною експертизою встановлено, що під час операції використовували розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну був застосований розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму дозу. Це, а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги й стали причиною смерті пацієнтки.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

В Одесі двоє лікарів отримали підозру у справі про смерть відомого бізнесмена-девелопера - прокуратура