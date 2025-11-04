В Киеве пациентка умерла во время пластической операции, хирургу сообщили о подозрении

В Киеве пластическому хирургу сообщили о подозрении из-за смерти 28-летней пациентки во время операции на ягодицах. Экспертиза установила превышение дозы анестетика и нарушение медицинских протоколов, что привело к трагедии. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева 50-летнему пластическому хирургу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациентки - говорится в сообщении.

Установлено, что 28-летняя женщина умерла во время пластической операции по имплантации ягодиц, которую ей провели в тот же день, когда она обратилась в одну из частных клиник на Подоле.

Во время операции у пациентки внезапно упало давление и остановилось сердце, и, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ее не удалось.

Проведенной комплексной экспертизой установлено, что во время операции использовали раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен раствор лонгокаина в дозировке, значительно превышающей допустимую дозу. Это, а также другие нарушения протоколов оказания медицинской помощи и стали причиной смерти пациентки.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

В Одессе двое врачей получили подозрение по делу о смерти известного бизнесмена-девелопера - прокуратура