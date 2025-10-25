$41.900.00
В Одессе двое врачей получили подозрение по делу о смерти известного бизнесмена-девелопера - прокуратура

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Двум врачам частной клиники в Одессе объявлено подозрение в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти пациента. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между врачебной ошибкой и смертью бизнесмена.

В Одессе двое врачей получили подозрение по делу о смерти известного бизнесмена-девелопера - прокуратура

В Одессе двум врачам сообщили о подозрении по делу о смерти пациента - известного бизнесмена, владельца одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа - после лечения в частном медицинском учреждении в городе, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора двум врачам частной клиники города Одессы сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Потерпевший – известный бизнесмен, владелец одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Нацполиции уточнили, что на основании собранных материалов по делу о смерти известного одесского застройщика о подозрении сообщено "врачу-хирургу и врачу-онкологу частного медицинского учреждения".

Суть дела

По данным следствия, в течение мая-октября 2024 года потерпевший проходил лечение в этом медицинском учреждении. 

В Нацполиции, в свою очередь, сообщили, что "62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев проходил лечение онкологического заболевания в частном медицинском учреждении Одессы".

Подозреваемые врачи, как сообщили в прокуратуре, оказывали ему медицинскую помощь.

Что говорит экспертиза

"Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения", - сообщили в прокуратуре.

Эксперты, как указано, "пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента".

"Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно предотвратимой: при условии своевременной диагностики, надлежащей оценки состояния и надлежащего лечения он мог прожить значительно дольше. Однако врачи частной клиники допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти", - сообщили детали в Нацполиции.

Что дальше

"Готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от занимаемых должностей", - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

В рамках следствия продолжаются следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств совершения преступления и установления всех причастных лиц, сообщили в прокуратуре.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Одесса