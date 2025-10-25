$41.900.00
В Одесі двоє лікарів отримали підозру у справі про смерть відомого бізнесмена-девелопера - прокуратура

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Двом лікарям приватної клініки в Одесі оголошено підозру у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті пацієнта. Комісійна судово-медична експертиза встановила прямий причинно-наслідковий зв'язок між лікарською помилкою та смертю бізнесмена.

В Одесі двоє лікарів отримали підозру у справі про смерть відомого бізнесмена-девелопера - прокуратура

В Одесі двом лікарям повідомили про підозру у справі про смерть пацієнта -  відомого бізнесмена, власника однієї з найбільших девелоперських компаній в Україні та медіа - після лікування у приватному медичному закладі в місті, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом лікарям приватної клініки міста Одеси повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України). Потерпілий – відомий бізнесмен, власник однієї з найбільших девелоперських компаній в України та медіа

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

У Нацполіції уточнили, що на підставі зібраних матеріалів у справі про смерть відомого одеського забудовника про підозру повідомлено про підозру "лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу".

Суть справи

За даними слідства, упродовж травня-жовтня 2024 року потерпілий проходив лікування в цьому медичному закладі. 

У Нацполіції, своєю чергою, повідомили, що "62-річний бізнесмен протягом кількох місяців проходив лікування онкологічного захворювання у приватному медичному закладі Одеси".

Підозрювані лікарі, як повідомили у прокуратурі, надавали йому медичну допомогу.

Що каже експертиза

"Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, під час надання медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування", - повідомили у прокуратурі.

Експерти, як вказано, "дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті пацієнта".

"Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та належного лікування він міг прожити значно довше. Однак лікарі приватної клініки припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті", - повідомили деталі у Нацполіції.

Що далі

"Готується клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад", - зазначили у поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

У межах слідства тривають слідчі та процесуальні дії для з’ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх причетних осіб, повідомили у прокуратурі.

Юлія Шрамко

