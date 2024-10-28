Помер відомий одеський мільйонер та власник Kyiv Post Аднан Ківан
Київ • УНН
Засновник KADORR Group Аднан Ківан пішов з життя 28 жовтня 2024 року. Бізнесмен арабського походження зі статками $240 млн був відомий як забудовник та власник медіа-активів.
У віці 61 року помер засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан. Він був відомий у Одесі як забудовник, займався також медіа, благодійністю та меценатством. Про це УНН пише з посиланням на заяву KADORR Group у Facebook.
Деталі
Сьогодні 28 жовтня 2024 року пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проектами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством
Точну причину смерті 61-річного бізнесмена не розголошують.
Додамо
Аднан Ківан — мультимільйонер арабсько-сирійського походження, входив до списку 100 найбагатших українців. Forbes оцінював його статки в $240 млн. Він був власником компанії KADORR Group, англомовного видання Kyiv Post та одеського "7 каналу".
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