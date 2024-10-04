Помер легендарний український футболіст та екстренер Анатолій Коньков

У віці 75 років помер відомий у минулому футболіст донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Анатолій Коньков. Про причини смерті поки що невідомо. Про це повідомляє Українська асоціація футбола, передає УНН.

Відійшов у вічність колишній футболіст та екс-тренер Анатолій Коньков. УАФ висловлює співчуття рідним та близьким - повідомили в УАФ.

Довідково

Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року у Хрустальному (Луганська область). За ігрової кар’єри виступав на позиції півзахисника. Захищав кольори краматорського "Авангарда", донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", де провів найбільше матчів - 193.

У складі київського "Динамо" Коньков 4 рази ставав чемпіоном СРСР, володарем кубку СРСР, а також у 1975 році володарем Кубка володарів Кубків УЄФА та Суперкубка УЄФА.

В складі збірної СРСР ставав віце-чемпіоном Євро-1972 та бронзовим призером олімпійських ігор у 1976 році.

В якості тренера очолював "Таврію", "Шахтар", СК "Миколаїв", "Ворсклу", "Сталь" та "Інтер" (Азербайджан). Працював головним тренером молодіжної збірної України. На чолі національної збірної України провів сім матчів (три перемоги та чотири поразки).

З 2012 по 2014 рік Коньков працював президентом Федерації футболу України (нинішня УАФ).

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