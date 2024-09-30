Помер науковець та колишній народний депутат Тарас Процев’ят

На 63-му році життя помер Тарас Процев’ят – український діяч, народний депутат другого скликання. Про це повідомив портал Верховної Ради України, передає УНН.

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Тарас Процев'ят входив до комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, був кандидатом історичних наук, членом президії Головного проводу Конгресу Українських Націоналістів. Також обіймав посаду заступника голови Київської міської організації Товариства "Меморіал" імені Василя Стуса.

Його внесок у розвиток української науки, культури та суспільного життя залишиться в пам'яті кожного, хто мав честь працювати з ним. Він присвятив своє життя служінню Україні та захисту її національної спадщини - йдеться у повідомленні.

Тарас Процев’ят пішов із життя після тривалої хвороби. Про це повідомив український політик і громадський діяч Михайло Ратушний.

Нагадаємо

На початку вересня пішов з життя Григорій Шумейко, народний артист України та засновник театру МЕТА. За свою кар'єру він зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно, поставив більше 15 вистав.

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