Умер ученый и бывший народный депутат Тарас Процевят
Киев • УНН
На 63-м году жизни умер Тарас Процевят, украинский деятель и народный депутат второго созыва. Он был кандидатом исторических наук, членом Конгресса Украинских Националистов и заместителем председателя Киевской организации "Мемориал".
На 63-м году жизни скончался Тарас Процевят - украинский деятель, народный депутат второго созыва. Об этом сообщил портал Верховной Рады Украины, передает УНН.
Детали
Тарас Процевят входил в комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, был кандидатом исторических наук, членом президиума Главного провода Конгресса Украинских Националистов. Также занимал должность заместителя председателя Киевской городской организации Общества "Мемориал" имени Василия Стуса.
Его вклад в развитие украинской науки, культуры и общественной жизни останется в памяти каждого, кто имел честь работать с ним. Он посвятил свою жизнь служению Украине и защите ее национального наследия
Тарас Процевят ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил украинский политик и общественный деятель Михаил Ратушный.
Напомним
В начале сентября ушел из жизни Григорий Шумейко, народный артист Украины и основатель театра МЕТА. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и кино, поставил более 15 спектаклей.
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