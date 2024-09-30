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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер ученый и бывший народный депутат Тарас Процевят

Умер ученый и бывший народный депутат Тарас Процевят

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 14:20  •  283 просмотра

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На 63-м году жизни умер Тарас Процевят, украинский деятель и народный депутат второго созыва. Он был кандидатом исторических наук, членом Конгресса Украинских Националистов и заместителем председателя Киевской организации "Мемориал".

На 63-м году жизни скончался Тарас Процевят  - украинский деятель, народный депутат второго созыва. Об этом сообщил портал Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Тарас Процевят входил в комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, был кандидатом исторических наук, членом президиума Главного провода Конгресса Украинских Националистов. Также занимал должность заместителя председателя Киевской городской организации Общества "Мемориал" имени Василия Стуса.

Его вклад в развитие украинской науки, культуры и общественной жизни останется в памяти каждого, кто имел честь работать с ним. Он посвятил свою жизнь служению Украине и защите ее национального наследия

- говорится в сообщении.

Тарас Процевят ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил украинский политик и общественный деятель Михаил Ратушный.

Напомним

В начале сентября ушел из жизни Григорий Шумейко, народный артист Украины и основатель театра МЕТА. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и кино, поставил более 15 спектаклей.

Судья Верховного Суда погиб от удара дрона во время доставки гуманитарной помощи на Харьковщине28 сентября 2024, 14:03 • 27424 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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