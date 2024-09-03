Помер народний артист України Григорій Шумейко
Київ • УНН
На 74-му році життя пішов з життя Григорій Шумейко, народний артист України та засновник театру МЕТА. За свою кар'єру він зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно, поставив більше 15 вистав.
На 74-му році життя пішов з життя народний артист України, засновник театру МЕТА Григорій Шумейко. Про смерть актора повідомив Національний театр імені Марії Заньковецької у Facebook, передає УНН.
Непоправна втрата у нашому колективі... Сьогодні, на 74-му році життя, пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер, заньківчанин Григорій Шумейко
Парастас відбудеться сьогодні о 20:00 у Храмі священномученика Климентія Шептицького УГКЦ (вулиця Максима Кривоноса, 1).
Завтра, 4 вересня, о 13:00 - прощання з актором у фоє театру.
Доповнення
За роки своєї творчої діяльності Григорій Шумейко зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Поставив понад 15 вистав.
Відзначений Орденом "За заслуги" III ступеня та відзнакою Міністерства культури "За досягнення в розвитку культури і мистецтва".
Помер народний артист України, актор театру Заньковецької Богдан Козак28.05.24, 10:50 • 18120 переглядiв