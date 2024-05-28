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Помер народний артист України, актор театру Заньковецької Богдан Козак

Помер народний артист України, актор театру Заньковецької Богдан Козак

Київ • УНН

 • 18121 перегляди

На 84-му році життя помер Богдан Козак, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, відомий актор театру імені Заньковецької.

У віці 83 років помер народний артист України та лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Богдан Козак. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН

"Сьогодні на 84 році життя не стало Богдана Козака – однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України", - написав Козицький у  Telegram. 

За його словами, актор мав гострий розум і велику працелюбність. Умів іронізувати над собою. "Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" – велика гордість української культури.

Богдан Козак - Народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, актор Національного театру імені Марії Заньковецької, перший декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

У  репертуарі Богдана Козака понад 145 зіграних ролей у виставах театру Заньковецької.

Помер легендарний композитор Disney та автор пісні Мері Поппінс Річард Шерман27.05.24, 16:21 • 16280 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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