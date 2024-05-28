Умер народный артист Украины, актер театра Заньковецкой Богдан Козак

В возрасте 83 лет умер народный артист Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Богдан Козак. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"Сегодня на 84 году жизни не стало Богдана Козака - одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины", - написал Козицкий в Telegram.

По его словам, актер имел острый ум и большое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. "Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкиана" - большая гордость украинской культуры.

Богдан Козак - Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, актер Национального театра имени Марии Заньковецкой, первый декан факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В репертуаре Богдана Козака более 145 сыгранных ролей в спектаклях театра Заньковецкой.

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