Умер народный артист Украины Григорий Шумейко

На 74-м году жизни ушел из жизни народный артист Украины, основатель театра МЕТА Григорий Шумейко. О смерти актера сообщил Национальный театр имени Марии Заньковецкой в Facebook, передает УНН.

Невосполнимая потеря в нашем коллективе... Сегодня, на 74-м году жизни, ушел в мир иной народный артист Украины, актер, режиссер, заньковчанин Григорий Шумейко - говорится в сообщении театра.

Парастас состоится сегодня в 20:00 в Храме священномученика Климентия Шептицкого УГКЦ (улица Максима Кривоноса, 1).

Завтра, 4 сентября, в 13:00 - прощание с актером в фойе театра.

Дополнение

За годы своей творческой деятельности Григорий Шумейко сыграл более 100 ролей в театре и кино. Поставил более 15 спектаклей.



Отмечен Орденом «За заслуги» III степени и знаком отличия Министерства культуры «За достижения в развитии культуры и искусства».

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