Умер народный артист Украины Григорий Шумейко
Киев • УНН
На 74-м году жизни ушел из жизни Григорий Шумейко, народный артист Украины и основатель театра МЕТА. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и кино, поставил более 15 спектаклей.
На 74-м году жизни ушел из жизни народный артист Украины, основатель театра МЕТА Григорий Шумейко. О смерти актера сообщил Национальный театр имени Марии Заньковецкой в Facebook, передает УНН.
Невосполнимая потеря в нашем коллективе... Сегодня, на 74-м году жизни, ушел в мир иной народный артист Украины, актер, режиссер, заньковчанин Григорий Шумейко
Парастас состоится сегодня в 20:00 в Храме священномученика Климентия Шептицкого УГКЦ (улица Максима Кривоноса, 1).
Завтра, 4 сентября, в 13:00 - прощание с актером в фойе театра.
Дополнение
За годы своей творческой деятельности Григорий Шумейко сыграл более 100 ролей в театре и кино. Поставил более 15 спектаклей.
Отмечен Орденом «За заслуги» III степени и знаком отличия Министерства культуры «За достижения в развитии культуры и искусства».
Помер народний артист України, актор театру Заньковецької Богдан Козак28 мая 2024, 07:50 • 17885 просмотров