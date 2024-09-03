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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер народный артист Украины Григорий Шумейко

Умер народный артист Украины Григорий Шумейко

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 12:48  •  1116 просмотра

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На 74-м году жизни ушел из жизни Григорий Шумейко, народный артист Украины и основатель театра МЕТА. За свою карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и кино, поставил более 15 спектаклей.

На 74-м году жизни ушел из жизни народный артист Украины, основатель театра МЕТА Григорий Шумейко. О смерти актера сообщил Национальный театр имени Марии Заньковецкой в Facebook, передает УНН

Невосполнимая потеря в нашем коллективе... Сегодня, на 74-м году жизни, ушел в мир иной народный артист Украины, актер, режиссер, заньковчанин Григорий Шумейко

- говорится в сообщении театра. 

Парастас состоится сегодня в 20:00 в Храме священномученика Климентия Шептицкого УГКЦ (улица Максима Кривоноса, 1).

Завтра, 4 сентября, в 13:00 - прощание с актером в фойе театра.

Дополнение 

За годы своей творческой деятельности Григорий Шумейко сыграл более 100 ролей в театре и кино. Поставил более 15 спектаклей.

Отмечен Орденом «За заслуги» III степени и знаком отличия Министерства культуры «За достижения в развитии культуры и искусства».

Помер народний артист України, актор театру Заньковецької Богдан Козак28 мая 2024, 07:50 • 17885 просмотров

Татьяна Краевская

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