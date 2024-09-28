Судья Верховного Суда погиб от удара дрона во время доставки гуманитарной помощи на Харьковщине

В Казачьей Лопани на Харьковщине вражеский дрон попал в гражданскую машину, погиб мужчина, три женщины ранены. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В субботу, 28 сентября, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. На месте погиб водитель, 61-летний судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь местным жителям.

Также пока известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным, они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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