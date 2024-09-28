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Кількість загиблих від ударів рф по Сумах збільшилась до дев'яти - ОВА

Кількість загиблих від ударів рф по Сумах збільшилась до дев'яти - ОВА

Київ • УНН

 • 18917 перегляди

Внаслідок ранкового удару рф по медичних закладах Сум загинуло 9 людей, ще 12 отримали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожих ударів сьогодні вранці по медичних закладах Сум загинуло дев'ятеро людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили у суботу в ОВА, передає УНН

Кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медичним закладам Сум збільшилась. Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості

- йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо 

У Сумах російські війська двічі атакували медичний заклад. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару.

Внаслідок російського удару по лікарні в Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
sumyСуми

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