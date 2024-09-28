Кількість загиблих від ударів рф по Сумах збільшилась до дев'яти - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ранкового удару рф по медичних закладах Сум загинуло 9 людей, ще 12 отримали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Внаслідок ворожих ударів сьогодні вранці по медичних закладах Сум загинуло дев'ятеро людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили у суботу в ОВА, передає УНН.
Кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медичним закладам Сум збільшилась. Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Нагадаємо
У Сумах російські війська двічі атакували медичний заклад. Під час евакуації пацієнтів та персоналу після першого удару ворог завдав повторного удару.
Внаслідок російського удару по лікарні в Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх.