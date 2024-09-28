Количество погибших от ударов рф по Сумах увеличилось до девяти - ОВА
Киев • УНН
В результате утреннего удара РФ по медицинским учреждениям Сум погибли 9 человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
В результате вражеских ударов сегодня утром по медицинским учреждениям Сум погибли девять человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в субботу в ОВА, передает УНН.
Количество погибших от утреннего вражеского удара по медицинским учреждениям Сум увеличилось. Установлено, что погибло 9 человек, 12 получили ранения различной степени тяжести
Напомним
В Сумах российские войска дважды атаковали медицинское учреждение. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар.
В результате российского удара по больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж.