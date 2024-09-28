Количество погибших от ударов рф по Сумах увеличилось до девяти - ОВА

В результате вражеских ударов сегодня утром по медицинским учреждениям Сум погибли девять человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в субботу в ОВА, передает УНН.

Количество погибших от утреннего вражеского удара по медицинским учреждениям Сум увеличилось. Установлено, что погибло 9 человек, 12 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении ОВА.

Напомним

В Сумах российские войска дважды атаковали медицинское учреждение. Во время эвакуации пациентов и персонала после первого удара враг нанес повторный удар.

В результате российского удара по больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж.