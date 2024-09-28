Суддя Верховного Суду загинув від удару дрона під час доставки гуманітарної допомоги на Харківщині
Київ • УНН
У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон атакував цивільне авто. Загинув 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу, три жінки поранені.
У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон влучив у цивільну автівку, загинув чоловік, три жінки поранені. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
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У суботу, 28 вересня, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. На місці загинув водій, 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.
Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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