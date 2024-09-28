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Суддя Верховного Суду загинув від удару дрона під час доставки гуманітарної допомоги на Харківщині

Суддя Верховного Суду загинув від удару дрона під час доставки гуманітарної допомоги на Харківщині

Київ • УНН

 • 29077 перегляди

У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон атакував цивільне авто. Загинув 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу, три жінки поранені.

У Козачій Лопані на Харківщині ворожий дрон влучив у цивільну автівку, загинув чоловік, три жінки поранені. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У суботу, 28 вересня, ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ. На місці загинув водій, 61-річний суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. 

Також наразі відомо про трьох поранених жінок. За попередніми даними, вони теж перебували у цьому автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Внаслідок ранкового удару рф по медичних закладах Сум загинуло 9 людей, серед яких медсестра. Також 19 людей отримали поранення, повідомили у суботу в МОЗ

російські війська вранці вдарили по двох селищах на Харківщині: влучили у підприємство, є постраждалі28.09.24, 10:51 • 16199 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
verkhovnyi-sud-ukrainyВерховний Суд України
kozacha-lopanКозача Лопань
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

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