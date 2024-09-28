Атака рф на лікарню у Сумах: вже 19 постраждалих, одна з загиблих - медична сестра
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу лікарні в Сумах загинуло 9 людей, серед яких медсестра. 19 осіб отримали поранення. Рятувальники евакуювали 122 людини.
Станом на 13:00 відомо про дев'ять загиблих внаслідок ворожих ударів по медзакладу в Сумах сьогодні вранці. Серед жертв - медична сестра. Також 19 людей отримали поранення, повідомили у суботу в МОЗ, передає УНН.
Суми. Чергова атака на лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники та почалась евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге
За даними МОЗ, станом на 13:00: 9 загиблих; 19 постраждалих; Одна з загиблих - медична сестра.
Доповнення
Як додали в ДСНС, на місці ворожого удару рятувальники завершили рятувально-пошукові роботи.
"Рятувально-пошукові роботи завершено. Вдалось евакуювати 122 людини", - йдеться у повідомленні ДСНС.
За даними ДСНС, попередньо загинуло 8 людей, 11 травмовано.
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