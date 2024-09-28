Атака рф на больницу в Сумах: уже 19 пострадавших, одна из погибших - медицинская сестра

По состоянию на 13:00 известно о девяти погибших в результате вражеских ударов по медучреждению в Сумах сегодня утром. Среди жертв - медицинская сестра. Также 19 человек получили ранения, сообщили в субботу в Минздраве, передает УНН.

Сумы. Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили второй раз - говорится в сообщении Минздрава.

По данным Минздрава, по состоянию на 13:00: 9 погибших; 19 пострадавших; Одна из погибших - медицинская сестра.

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Как добавили в ГСЧС, на месте вражеского удара спасатели завершили спасательно-поисковые работы.

"Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека", - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, предварительно погибли 8 человек, 11 травмированы.

В больнице в Сумах разрушено приемное отделение, травмпункт и четвертый этаж - директор заведения