Атака рф на больницу в Сумах: уже 19 пострадавших, одна из погибших - медицинская сестра
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела больницы в Сумах погибли 9 человек, среди которых медсестра. 19 человек получили ранения. Спасатели эвакуировали 122 человека.
По состоянию на 13:00 известно о девяти погибших в результате вражеских ударов по медучреждению в Сумах сегодня утром. Среди жертв - медицинская сестра. Также 19 человек получили ранения, сообщили в субботу в Минздраве, передает УНН.
Сумы. Очередная атака на больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили второй раз
По данным Минздрава, по состоянию на 13:00: 9 погибших; 19 пострадавших; Одна из погибших - медицинская сестра.
Дополнение
Как добавили в ГСЧС, на месте вражеского удара спасатели завершили спасательно-поисковые работы.
"Спасательно-поисковые работы завершены. Удалось эвакуировать 122 человека", - говорится в сообщении ГСЧС.
По данным ГСЧС, предварительно погибли 8 человек, 11 травмированы.
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