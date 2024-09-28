російські війська вранці вдарили по двох селищах на Харківщині: влучили у підприємство, є постраждалі
Київ • УНН
Вранці 28 вересня російські війська обстріляли селища Новоосинове та Шипувате на Харківщині. Протягом доби зафіксовано численні атаки, що призвели до пошкоджень будівель та поранень цивільних осіб.
У Харківській області вранці 28 вересня армія рф завдала ударів по селищах Новоосинове та Шипувате. В Новоосиновому постраждали двоє літніх людей, у Шипуватому зафіксоване влучання в складську будівлю підприємства, повідомив у суботу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голова ОВА, за добу в області фіксувались такі ворожі обстріли:
- 28 вересня 05:20 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка.
- 28 вересня 04:49 Куп'янський р-н., Великобурлуцька ТГ, с. Шипувате. Влучання в складську будівлю підприємства. Горіли 3 зернозбиральних комбайни.
- 17:03 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.
- 16:30 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, с. Новоосинове. Влучання в приватний будинок.
- 16:15 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Обстріл 5-поверхового житлового будинку. Постраждала жінка 43 років.
- 15:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ., с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди.
- 11:00 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Курилівка. Постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу.
- 09:00 Куп'янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
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