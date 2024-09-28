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російські війська вранці вдарили по двох селищах на Харківщині: влучили у підприємство, є постраждалі

Київ • УНН

 • 16199 перегляди

Вранці 28 вересня російські війська обстріляли селища Новоосинове та Шипувате на Харківщині. Протягом доби зафіксовано численні атаки, що призвели до пошкоджень будівель та поранень цивільних осіб.

У Харківській області вранці 28 вересня армія рф завдала ударів по селищах Новоосинове та Шипувате. В Новоосиновому постраждали двоє літніх людей, у Шипуватому зафіксоване влучання в складську будівлю підприємства, повідомив у суботу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами голова ОВА, за добу в області фіксувались такі ворожі обстріли:

  •  28 вересня 05:20 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка.
  •  28 вересня 04:49 Куп'янський р-н., Великобурлуцька ТГ, с. Шипувате. Влучання в складську будівлю підприємства. Горіли 3 зернозбиральних комбайни.
  •  17:03 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.
  •  16:30 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ, с. Новоосинове. Влучання в приватний будинок.
  •  16:15 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, с. Ківшарівка. Обстріл 5-поверхового житлового будинку. Постраждала жінка 43 років.
  •  15:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ., с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди.
  •  11:00 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Курилівка. Постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу.
  •  09:00 Куп'янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

На Херсонщині росіяни поцілили в адмінбудівлю та заклади освіти: 19 поранених за добу, серед них - двоє дітей28.09.24, 09:42 • 15640 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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