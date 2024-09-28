На Херсонщині росіяни поцілили в адмінбудівлю та заклади освіти: 19 поранених за добу, серед них - двоє дітей
Київ • УНН
На Херсонщині російські війська обстріляли 22 населених пункти, влучивши в адмінбудівлю та освітні заклади. Внаслідок атак постраждали 19 людей, серед яких двоє дітей.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 22 населених пункти, поцілили в адмінбудівлю, освітні заклади, магазин та житлові будинки. Внаслідок ворожих атак 19 людей отримали поранення, з яких - двоє дітей, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Кізомис, Станіслав, Велетенське, Інгулець, Федорівка, Ульянівка, Софіївка, Микільське, Ясна Поляна, Червоний Маяк, Монастирське, Зміївка, Томарине, Бургунка, Дудчани, Гаврилівка, Нова Кам'янка, Саблуківка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 63 приватні будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 19 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав Прокудін.
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