На Херсонщине россияне попали в админздание и учебные заведения: 19 раненых за сутки, среди них - двое детей

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 22 населенных пункта, попали в админздание, образовательные учреждения, магазин и жилые дома. В результате вражеских атак 19 человек получили ранения, из которых - двое детей, сообщил в субботу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Камышаны, Кизомыс, Станислав, Велетенское, Ингулец, Федоровка, Ульяновка, Софиевка, Никольское, Ясная Поляна, Красный Маяк, Монастырское, Змиевка, Томарино, Бургунка, Дудчаны, Гавриловка, Новая Каменка, Саблуковка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 63 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 19 человек получили ранения, из них - 2 ребенка", - написал Прокудин.

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