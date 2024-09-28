российские войска утром ударили по двум поселкам на Харьковщине: попали в предприятие, есть пострадавшие

В Харьковской области утром 28 сентября армия РФ нанесла удары по поселкам Новоосиново и Шиповатое. В Новоосиновом пострадали двое пожилых людей, в Шиповатом зафиксировано попадание в складское здание предприятия, сообщил в субботу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам председателя ОВА, за сутки в области фиксировались такие вражеские обстрелы:

28 сентября 05:20 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали 68-летний мужчина и 68-летняя женщина.

28 сентября 04:49 Купянский р-н., Великобурлукская ТГ, с. Шиповатое. Попадание в складское здание предприятия. Горели 3 зерноуборочных комбайна.

17:03 м. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела повреждены 16 домов и выбиты окна в учебном заведении. Пострадал 73-летний мужчина.

16:30 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Новоосиново. Попадание в частный дом.

16:15 Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. Обстрел 5-этажного жилого дома. Пострадала женщина 43 лет.

15:30 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела повреждены частный дом и 2 хозяйственные постройки.

11:00 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Куриловка. Пострадала 47-летняя женщина в результате вражеского обстрела.

09:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом.

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