российские войска утром ударили по двум поселкам на Харьковщине: попали в предприятие, есть пострадавшие
Киев • УНН
Утром 28 сентября российские войска обстреляли поселки Новоосиново и Шиповатое на Харьковщине. В течение суток зафиксированы многочисленные атаки, которые привели к повреждениям зданий и ранениям гражданских лиц.
В Харьковской области утром 28 сентября армия РФ нанесла удары по поселкам Новоосиново и Шиповатое. В Новоосиновом пострадали двое пожилых людей, в Шиповатом зафиксировано попадание в складское здание предприятия, сообщил в субботу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам председателя ОВА, за сутки в области фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 28 сентября 05:20 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали 68-летний мужчина и 68-летняя женщина.
- 28 сентября 04:49 Купянский р-н., Великобурлукская ТГ, с. Шиповатое. Попадание в складское здание предприятия. Горели 3 зерноуборочных комбайна.
- 17:03 м. Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела повреждены 16 домов и выбиты окна в учебном заведении. Пострадал 73-летний мужчина.
- 16:30 Купянский р-н., Купянская ТГ, с. Новоосиново. Попадание в частный дом.
- 16:15 Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. Обстрел 5-этажного жилого дома. Пострадала женщина 43 лет.
- 15:30 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела повреждены частный дом и 2 хозяйственные постройки.
- 11:00 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Куриловка. Пострадала 47-летняя женщина в результате вражеского обстрела.
- 09:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом.
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