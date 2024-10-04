Умер легендарный украинский футболист и экстренер Анатолий Коньков

В возрасте 75 лет умер известный в прошлом футболист донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Анатолий Коньков. О причинах смерти пока неизвестно. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков. УАФ выражает соболезнования родным и близким - сообщили в УАФ.

Справочно

Анатолий Коньков родился 19 сентября 1949 года в Хрустальном (Луганская область). В игровой карьере выступал на позиции полузащитника. Защищал цвета краматорского "Авангарда", донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", где провел больше всего матчей - 193.

В составе киевского "Динамо" Коньков 4 раза становился чемпионом СССР, обладателем кубка СССР, а также в 1975 году обладателем Кубка обладателей Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной СССР становился вице-чемпионом Евро-1972 и бронзовым призером олимпийских игр в 1976 году.

В качестве тренера возглавлял "Таврию", "Шахтер", СК "Николаев", "Ворсклу", "Сталь" и "Интер" (Азербайджан). Работал главным тренером молодежной сборной Украины. Во главе национальной сборной Украины провел семь матчей (три победы и четыре поражения).

С 2012 по 2014 год Коньков работал президентом Федерации футбола Украины (нынешняя УАФ).

Напомним

На 63-м году жизни умер Тарас Процевят - украинский деятель, народный депутат второго созыва.