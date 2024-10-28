Умер известный одесский миллионер и владелец Kyiv Post Аднан Киван
Киев • УНН
Основатель KADORR Group Аднан Киван ушел из жизни 28 октября 2024 года. Бизнесмен арабского происхождения с состоянием $240 млн был известен как застройщик и владелец медиа-активов.
В возрасте 61 года умер основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван. Он был известен в Одессе как застройщик, занимался также медиа, благотворительностью и меценатством. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление KADORR Group в Facebook.
Детали
Сегодня 28 октября 2024 года ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством
Точную причину смерти 61-летнего бизнесмена не разглашают.
Добавим
Аднан Киван - мультимиллионер арабско-сирийского происхождения, входил в список 100 самых богатых украинцев. Forbes оценивал его состояние в $240 млн. Он был владельцем компании KADORR Group, англоязычного издания Kyiv Post и одесского «7 канала».
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