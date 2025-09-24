OpenAI, Oracle та SoftBank планують створити п'ять нових центрів обробки даних для ШІ

openai.com

OpenAI, Oracle та SoftBank у вівторок оголосили про плани створення п'яти нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в США у межах свого амбітного проекту Stargate, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У січні президент США Дональд Трамп запросив керівників провідних технологічних компаній запустити Stargate - ініціативу приватного сектору, у межах якої планується витратити до 500 мільярдів доларів на створення ШІ-інфраструктури.

Штучний інтелект є пріоритетом для Трампа та технологічних компаній, які вкладають мільярди доларів у створення комп'ютерів, необхідних для цієї технології.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, заявила у вівторок про відкриття трьох нових майданчиків спільно з Oracle в округах Шакелфорд, штат Техас, Дона-Ана, штат Нью-Мексико, і ще одного, що не розголошується, на Середньому Заході США. Ще два центри обробки даних будуть побудовані в Лордстауні, штат Огайо, та окрузі Мілам, штат Техас, компаніями OpenAI, японською SoftBank та дочірньою компанією SoftBank.

Нові майданчики, розширення майданчика Oracle-OpenAI в Абіліні, штат Техас, і поточні проекти з CoreWeave доведуть загальну потужність центрів обробки даних Stargate майже до 7 гігават і залучать більше ніж 400 мільярдів доларів інвестицій протягом наступних трьох років, повідомляє OpenAI.

Проект вартістю 500 мільярдів доларів мав забезпечити загальну потужність центрів обробки даних обсягом 10 гігават.

"ШІ зможе виконати свою обіцянку тільки в тому випадку, якщо ми створимо обчислювальні потужності для його підтримки", - заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Оголошення, зроблене у вівторок, яке, як очікується, створить 25 000 робочих місць на майданчиках, послідувало за заявою Nvidia в понеділок про інвестування до 100 мільярдів доларів в OpenAI та постачання чіпів для центрів обробки даних.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, OpenAI та партнери планують використовувати позикове фінансування для лізингу чіпів для проекту Stargate.

OpenAI та його спонсор Microsoft входять до числа технологічних гігантів, що вливають мільярди доларів у центри обробки даних для підтримки таких сервісів штучного інтелекту, як ChatGPT та Copilot.

Роль ШІ у таких важливих секторах, як оборона, та прагнення Китаю наздогнати конкурентів зробили цю нову технологію головним пріоритетом для Трампа, пише видання.

