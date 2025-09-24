OpenAI, Oracle та SoftBank планують створити п'ять нових центрів обробки даних для ШІ

$41.380.13
23 вересня, 19:19 • 16575 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 31991 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 27371 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 26428 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 52161 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 27309 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 63418 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42563 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39403 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52198 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState
23 вересня, 21:12
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"
23 вересня, 23:53
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН
01:25
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія Кардинале
02:37
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
05:16
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
05:30
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
05:16
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 52161 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
23 вересня, 10:33
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
23 вересня, 08:45
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Швейцарія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
The Guardian
Fox News
Brent
МіГ-31
SpaceX Starship

OpenAI, Oracle та SoftBank планують створити п'ять нових центрів обробки даних для ШІ

Київ • УНН

 • 154 перегляди

OpenAI, Oracle та SoftBank оголосили про створення п'яти нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в США в рамках проекту Stargate. Проект передбачає інвестиції понад 400 мільярдів доларів протягом трьох років та створення 25 000 робочих місць.

OpenAI, Oracle та SoftBank планують створити п'ять нових центрів обробки даних для ШІ
openai.com

OpenAI, Oracle та SoftBank у вівторок оголосили про плани створення п'яти нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в США у межах свого амбітного проекту Stargate, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У січні президент США Дональд Трамп запросив керівників провідних технологічних компаній запустити Stargate - ініціативу приватного сектору, у межах якої планується витратити до 500 мільярдів доларів на створення ШІ-інфраструктури.

Трамп анонсував проєкт Stargate на $500 млрд для розвитку ШІ в США22.01.25, 04:41 • 112196 переглядiв

Штучний інтелект є пріоритетом для Трампа та технологічних компаній, які вкладають мільярди доларів у створення комп'ютерів, необхідних для цієї технології.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, заявила у вівторок про відкриття трьох нових майданчиків спільно з Oracle в округах Шакелфорд, штат Техас, Дона-Ана, штат Нью-Мексико, і ще одного, що не розголошується, на Середньому Заході США. Ще два центри обробки даних будуть побудовані в Лордстауні, штат Огайо, та окрузі Мілам, штат Техас, компаніями OpenAI, японською SoftBank та дочірньою компанією SoftBank.

Нові майданчики, розширення майданчика Oracle-OpenAI в Абіліні, штат Техас, і поточні проекти з CoreWeave доведуть загальну потужність центрів обробки даних Stargate майже до 7 гігават і залучать більше ніж 400 мільярдів доларів інвестицій протягом наступних трьох років, повідомляє OpenAI.

Проект вартістю 500 мільярдів доларів мав забезпечити загальну потужність центрів обробки даних обсягом 10 гігават.

"ШІ зможе виконати свою обіцянку тільки в тому випадку, якщо ми створимо обчислювальні потужності для його підтримки", - заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Оголошення, зроблене у вівторок, яке, як очікується, створить 25 000 робочих місць на майданчиках, послідувало за заявою Nvidia в понеділок про інвестування до 100 мільярдів доларів в OpenAI та постачання чіпів для центрів обробки даних.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, OpenAI та партнери планують використовувати позикове фінансування для лізингу чіпів для проекту Stargate.

OpenAI та його спонсор Microsoft входять до числа технологічних гігантів, що вливають мільярди доларів у центри обробки даних для підтримки таких сервісів штучного інтелекту, як ChatGPT та Copilot.

Роль ШІ у таких важливих секторах, як оборона, та прагнення Китаю наздогнати конкурентів зробили цю нову технологію головним пріоритетом для Трампа, пише видання.

OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia05.09.25, 10:05 • 5312 переглядiв

Юлія Шрамко

Нью-Мексико
Сем Альтман
Огайо
OpenAI
Дональд Трамп
Техас
Китай
Сполучені Штати Америки
Microsoft