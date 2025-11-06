Google готовит спутники, которые будут обрабатывать данные ИИ в космосе

Компания Google объявила о разработке проекта Suncatcher, в рамках которого планирует вывести на орбиту спутники, работающие на солнечной энергии и обеспечивающие питание систем искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном блоге Google.

Детали

По расчетам компании, такие космические установки смогут генерировать электроэнергию в восемь раз эффективнее, чем аналогичные наземные системы. Это может сделать космос наиболее оптимальной средой для размещения мощных вычислительных систем ИИ.

Первая экспериментальная миссия с двумя спутниками-прототипами запланирована совместно с компанией Planet и должна состояться до начала 2027 года.

Старший директор по развитию ИИ Трэвис Билз подчеркнул, что Suncatcher — это продолжение традиции Google реализовывать смелые инженерные идеи, которые сначала кажутся почти нереальными. По его словам, компания уже имела подобный опыт с разработкой квантового компьютера и автономных автомобилей.

В то же время в Google признают, что проект сталкивается с рядом серьезных вызовов — в частности, необходимостью достичь производительности, сравнимой с наземными дата-центрами, и защитить оборудование от космической радиации. Хотя создание космических дата-центров сейчас обходится дорого, в компании прогнозируют, что к середине 2030-х годов их стоимость может сравняться с содержанием наземных.

