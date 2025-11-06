Google готовит спутники, которые будут обрабатывать данные ИИ в космосе
Киев • УНН
Google разрабатывает проект Suncatcher для вывода на орбиту спутников на солнечной энергии, которые будут питать системы искусственного интеллекта. Первая миссия с двумя прототипами запланирована до начала 2027 года.
Компания Google объявила о разработке проекта Suncatcher, в рамках которого планирует вывести на орбиту спутники, работающие на солнечной энергии и обеспечивающие питание систем искусственного интеллекта. Об этом говорится в официальном блоге Google.
Детали
По расчетам компании, такие космические установки смогут генерировать электроэнергию в восемь раз эффективнее, чем аналогичные наземные системы. Это может сделать космос наиболее оптимальной средой для размещения мощных вычислительных систем ИИ.
Первая экспериментальная миссия с двумя спутниками-прототипами запланирована совместно с компанией Planet и должна состояться до начала 2027 года.
YouTube будет использовать ИИ для улучшения резкости видео с низким разрешением - Bloomberg29.10.25, 21:16 • 3230 просмотров
Старший директор по развитию ИИ Трэвис Билз подчеркнул, что Suncatcher — это продолжение традиции Google реализовывать смелые инженерные идеи, которые сначала кажутся почти нереальными. По его словам, компания уже имела подобный опыт с разработкой квантового компьютера и автономных автомобилей.
Google продемонстрировал прорыв в квантовых вычислениях на чипе Willow - Bloomberg22.10.25, 20:57 • 3806 просмотров
В то же время в Google признают, что проект сталкивается с рядом серьезных вызовов — в частности, необходимостью достичь производительности, сравнимой с наземными дата-центрами, и защитить оборудование от космической радиации. Хотя создание космических дата-центров сейчас обходится дорого, в компании прогнозируют, что к середине 2030-х годов их стоимость может сравняться с содержанием наземных.
Госстат запустил новый цифровой портал с ИИ-ассистентом StatGPT для быстрого поиска данных06.11.25, 02:11 • 2082 просмотра