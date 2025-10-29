YouTube будет использовать ИИ для улучшения резкости видео с низким разрешением - Bloomberg

Сервис YouTube от Google будет использовать искусственный интеллект для улучшения визуальной четкости многих видео с низким разрешением на своей платформе при просмотре на экранах телевизоров, в Интернете и на мобильных устройствах, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

YouTube изначально внедрит функцию, известную как масштабирование, для видео, которые изначально были загружены с разрешением ниже 1080p, согласно сообщению в блоге в среду старшего директора по продуктам Курта Уилмса. Компания будет поддерживать масштабирование до еще более высокого качества 4K "в ближайшее время", добавил он. Представитель Google подтвердил, что запуск масштабирования также будет включать видео, отображаемые в веб- и мобильных интерфейсах YouTube.

Некоторые создатели могут быть не согласны с тем, что платформа вносит коррективы в их контент, но Уилмс сказал, что оригинальные файлы всегда будут сохранены нетронутыми. Участники YouTube могут полностью отказаться от функции масштабирования "суперразрешения", если им не нравится, как это выглядит с их видео, сказал он.

Видео с суперразрешением будут четко обозначены, что позволит зрителям легко видеть любое видео таким, каким оно было изначально представлено, добавил он.

Внедрение масштабирования теоретически должно улучшить впечатления от YouTube для зрителей, которые транслируют видео на телевизорах с большим экраном, написал Уилмс, добавив, что экран телевизора является "самой быстрорастущей поверхностью" YouTube. Но это также может сделать видео более четкими на больших смартфонах и складных устройствах.

Многие из самых популярных создателей платформы уже несколько лет публикуют контент в разрешении 4K, но существует огромное количество старых клипов, которые были загружены до того, как сверхвысокое разрешение стало нормой. Многие из них имеют максимальное разрешение 480p или даже ниже.

YouTube также значительно расширяет разрешенный размер файла миниатюр видео, который теперь может составлять 50 мегабайт по сравнению с предыдущим ограничением в 2 мегабайта, что позволяет отображать более подробные миниатюры на экранах телевизоров.

Помимо этих изменений, Уилмс сказал, что компания тестирует "более крупные загрузки видео с выбранными создателями", что приведет к еще более высокому качеству, поскольку YouTube конкурирует с Netflix Inc. и другими потоковыми сервисами за время зрителей.

Летом YouTube разозлил некоторых создателей, когда незаметно использовал машинное обучение для улучшения четкости Shorts – своих коротких видео, предназначенных для конкуренции с контентом на TikTok и Instagram Reels. В этом случае YouTube объяснил в сообщении в социальных сетях, что "ни о каком увеличении масштаба" не идет речь.

