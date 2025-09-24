$41.380.13
YouTube разрешит вернуться на платформу авторам, ранее распространявшим дезинформацию о COVID-19

Киев • УНН

 • 48 просмотра

YouTube отменяет блокировку каналов за дезинформацию о COVID-19 и выборах 2020 года. Компания ссылается на давление администрации Байдена и изменение политики в отношении свободы выражения.

YouTube разрешит вернуться на платформу авторам, ранее распространявшим дезинформацию о COVID-19

Google объявила, что отменит важное решение по модерации контента: YouTube предоставит возможность вернуться на платформу каналам, которые были заблокированы в 2020 году за распространение дезинформации о COVID-19 и выборах. Об этом сообщает Theverge, пишет УНН.

Детали

В письме, направленном в Юридический комитет Палаты представителей США, юристы Alphabet заявили, что администрация Байдена ранее "давила на компанию" с требованием удалять контент, связанный с COVID-19, созданный пользователями, даже если тот не нарушал политик Alphabet. Они также отметили, что "политическая атмосфера" заставила их пойти на этот шаг. "Неприемлемо и неправильно, когда любое правительство, в частности администрация Байдена, пытается диктовать компании, как модерировать контент", — говорится в письме.

В 2020 году, в разгар пандемии и во время первой администрации Трампа, YouTube ввел политику борьбы с медицинской дезинформацией, которая блокировала контент, продвигавший заговоры о COVID, а впоследствии полностью запретил его. После беспорядков 6 января в Капитолии США YouTube временно заблокировал каналы, в частности канал Дональда Трампа, которые утверждали, что выборы были "украдены". Компания продолжала принимать меры в отношении влиятельных лиц движения MAGA, которые нарушали эти правила, в частности демонетизировала и удаляла видео с канала Стивена Краудера в 2021 году.

Alphabet отметила, что с 2020 года правила сообщества YouTube относительно избирательной честности и COVID-19 существенно изменились. В связи с этим, и чтобы подчеркнуть свою "приверженность свободе выражения", компания решила предоставить авторам возможность вернуться на платформу, если правила, которые они тогда нарушили, уже больше не действуют. YouTube также прекратит использовать сторонних фактчекеров — шаг, который ранее критиковали республиканцы и представители MAGA, утверждая, что это вредит консервативному контенту.

YouTube ценит консервативные голоса на своей платформе и признает, что эти авторы имеют значительное влияние и играют важную роль в общественных дискуссиях

-  добавили в Alphabet.

YouTube также опубликовал отдельное заявление в X (бывший Twitter), где уточнил, что речь идет об "ограниченном пилотном проекте, который будет доступен для определенного круга авторов, в частности для тех, чьи каналы были удалены из-за нарушения уже отмененных политик".

Alphabet также сейчас сталкивается с антимонопольными исками со стороны Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии, которые не прекратились даже во время администрации Трампа. Недавно компания получила частичную победу в деле по поисковым результатам — федеральный судья разрешил Google оставить браузер Chrome, несмотря на то, что компанию признали виновной в создании незаконной монополии на рынке поисковых систем. В другом деле, после признания Google виновной в создании незаконной монополии в цифровой рекламе, компания сейчас в суде аргументирует, что ее прибыльный рекламный бизнес не должен быть разделен.

Ольга Розгон

