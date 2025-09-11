YouTube обновляет пользовательский опыт: после 2-х лет тестов появился многоязычный дубляж, но он уже раздражает часть аудитории

Недавно YouTube объявил об официальном запуске многоязычной аудиофункции. Ожидается, что миллионы ютуберов смогут добавлять дубляж к своим видео на разных языках. Функция должна упростить жизнь зрителям, но уже многих она раздражает. Передает УНН со ссылкой на Tech Crunch и 01net.

Детали

Многоязычная аудиофункция YouTube в течение ближайших недель будет полноценно запущена. Полноценному запуску предшествовал двухлетний пилотный проект. Теперь дубляж на разных языках должен помочь миллионам пользователей. В YouTube надеются таким образом охватить более широкую глобальную аудиторию.

Как отмечает 01net, не всем зрителям обновление может понравиться. Есть нюансы, среди которых:

несовершенные переводы;

отсутствие четкой опции для ее отключения

Может появиться разочарование у тех, кто ценит возможность следить за авторами на их языке оригинала. Представленная как революционная, новая функция, может стать даже "кошмаром" для тех, кто:

владеет этим языком;

предпочитает аутентичность оригинальных голосов.

Но стоит отметить, что появление автоматического дубляжа является настоящим плюсом для пользователей, которые хотят находить иностранные видео, но не владеют языком автора и не хотят читать субтитры.

Справочно

Функция автоматического дублирования была запущена как пилотный проект в 2023 году. Многоязычная аудиофункция была доступна ограниченному числу создателей, включая MrBeast, Марка Робера и шеф-повара Джейми Оливера.

Создателям приходилось сотрудничать со сторонними сервисами дубляжа, пока YouTube не представил инструмент автоматического дубляжа на базе искусственного интеллекта, который использует технологию Gemini от Google для воспроизведения тона и эмоций создателя. - пишет Tech Crunch.

Компания продолжила тестировать многоязычные миниатюры с выбранной группой создателей. С июня создатели могут настраивать миниатюры для отображения текста на других языках, обслуживая свою международную аудиторию.

Напомним

