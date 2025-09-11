YouTube обновляет пользовательский опыт: после 2-х лет тестов появился многоязычный дубляж, но он уже раздражает часть аудитории
Киев • УНН
YouTube официально запускает многоязычную аудиофункцию, которая позволит миллионам ютуберов добавлять дубляж к своим видео. Эта функция, хоть и призвана упростить жизнь зрителям, уже вызывает раздражение из-за несовершенных переводов и отсутствия четкой опции отключения.
Недавно YouTube объявил об официальном запуске многоязычной аудиофункции. Ожидается, что миллионы ютуберов смогут добавлять дубляж к своим видео на разных языках. Функция должна упростить жизнь зрителям, но уже многих она раздражает. Передает УНН со ссылкой на Tech Crunch и 01net.
Детали
Многоязычная аудиофункция YouTube в течение ближайших недель будет полноценно запущена. Полноценному запуску предшествовал двухлетний пилотный проект. Теперь дубляж на разных языках должен помочь миллионам пользователей. В YouTube надеются таким образом охватить более широкую глобальную аудиторию.
Как отмечает 01net, не всем зрителям обновление может понравиться. Есть нюансы, среди которых:
- несовершенные переводы;
- отсутствие четкой опции для ее отключения
Может появиться разочарование у тех, кто ценит возможность следить за авторами на их языке оригинала. Представленная как революционная, новая функция, может стать даже "кошмаром" для тех, кто:
- владеет этим языком;
- предпочитает аутентичность оригинальных голосов.
Но стоит отметить, что появление автоматического дубляжа является настоящим плюсом для пользователей, которые хотят находить иностранные видео, но не владеют языком автора и не хотят читать субтитры.
Справочно
Функция автоматического дублирования была запущена как пилотный проект в 2023 году. Многоязычная аудиофункция была доступна ограниченному числу создателей, включая MrBeast, Марка Робера и шеф-повара Джейми Оливера.
Создателям приходилось сотрудничать со сторонними сервисами дубляжа, пока YouTube не представил инструмент автоматического дубляжа на базе искусственного интеллекта, который использует технологию Gemini от Google для воспроизведения тона и эмоций создателя.
Компания продолжила тестировать многоязычные миниатюры с выбранной группой создателей. С июня создатели могут настраивать миниатюры для отображения текста на других языках, обслуживая свою международную аудиторию.
Напомним
Пользователи по всему миру сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Google и YouTube.
В Турции ограничена пропускная способность для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp.