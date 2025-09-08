У Туреччині обмежено доступ до Х, YouTube та інших онлайн-платформ
Київ • УНН
У Туреччині обмежено пропускну здатність для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok та WhatsApp. Користувачі відчувають труднощі з підключенням до цих платформ.
У Туреччині в кількох інтернет-мережах обмежили доступ до відомих у світі онлайн-платформ X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok та WhatsApp. Передає УНН із посиланням на Reuters, EngelliWeb та Afyon Türkeli Gazetesi.
Деталі
В Туреччині зафіксовано обмеження пропускної здатності щодо X, Instagram, YouTube і TikTok. Користувачі мають труднощі з підключенням до цих платформ на нормальній швидкості. Проблеми з доступом до WhatsApp та Telegram були виявлені лише у деяких інтернет-провайдерів.
Відповідно інформації турецьких ЗМІ: сторінки популярних інтернет-платформ на кшталт X завантажуються повільно або взагалі не завантажуються.
Наразі проблема з доступом триває. Втім деякі користувачі також зазначають, що платформи працюють без проблем.
Турецький союз постачальників доступу, відповідальний за впровадження рішень щодо блокування інтернету має прокоментувати ситуацію згодом.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України та в росії користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою месенджера WhatsApp – доступ нестабільний або повністю відсутній.
WhatsApp заявляє, що росія намагається заблокувати месенджер, щоб завадити захищеному спілкуванню.