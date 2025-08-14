$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 2346 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 15141 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 31034 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 36319 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37681 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40821 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75170 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77376 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149675 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66537 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
WhatsApp

WhatsApp звинуватив російську владу в спробі позбавити 100 млн користувачів безпечного зв’язку

Київ • УНН

 • 16 перегляди

WhatsApp заявляє, що росія намагається заблокувати месенджер, щоб завадити захищеному спілкуванню. Роскомнадзор оголосив про обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram.

WhatsApp звинуватив російську владу в спробі позбавити 100 млн користувачів безпечного зв’язку

Після оголошення роскомнадзору про обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram месенджер Meta заявив, що влада рф намагається заблокувати сервіс, аби завадити людям користуватися захищеним спілкуванням. Цю інформацію передає Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Компанія WhatsApp офіційно прокоментувала спроби російських органів влади обмежити роботу месенджера. У заяві, опублікованій після повідомлень про блокування, зазначено, що сервіс за замовчуванням використовує наскрізне шифрування і захищає право користувачів на приватне спілкування.

У кремлі занервували через тиск на російські медіа у Європі - розвідка18.07.25, 20:19 • 7862 перегляди

WhatsApp конфіденційний, за замовчуванням захищений наскрізним шифруванням і протистоїть спробам урядів порушити право людей на безпечне спілкування - саме тому російська влада намагається заблокувати WhatsApp для більш ніж 100 мільйонів наших користувачів у країні

- йдеться у повідомленні компанії.

Месенджер запевнив, що продовжить робити все можливе, аби користувачі в усьому світі, включно з росією, мали доступ до захищених каналів зв’язку.

Раніше роскомнадзор оголосив про початок обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram, пояснивши це боротьбою з "телефонними шахраями". У Міністерстві цифрового розвитку рф заявили, що рішення регулятора "допоможе зменшити кількість шахрайських викликів".

У Telegram також прокоментували дії російського регулятора, підкресливши, що платформа вже має інструменти для захисту користувачів від небажаних викликів і зловживань.

Telegram першим запровадив детальні налаштування конфіденційності для дзвінків, щоб кожен користувач міг самостійно визначати, від кого приймати дзвінки, або повністю їх відключати

- зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо

9 серпня роскомнадзор заблокував месенджер Signal в рф. За даними британської розвідки, це спроба обмежити комунікації та посилити державний контроль над доступом до інформації.

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
WhatsApp
Telegram
Signal