WhatsApp звинуватив російську владу в спробі позбавити 100 млн користувачів безпечного зв’язку

Після оголошення роскомнадзору про обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram месенджер Meta заявив, що влада рф намагається заблокувати сервіс, аби завадити людям користуватися захищеним спілкуванням. Цю інформацію передає Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Компанія WhatsApp офіційно прокоментувала спроби російських органів влади обмежити роботу месенджера. У заяві, опублікованій після повідомлень про блокування, зазначено, що сервіс за замовчуванням використовує наскрізне шифрування і захищає право користувачів на приватне спілкування.

WhatsApp конфіденційний, за замовчуванням захищений наскрізним шифруванням і протистоїть спробам урядів порушити право людей на безпечне спілкування - саме тому російська влада намагається заблокувати WhatsApp для більш ніж 100 мільйонів наших користувачів у країні - йдеться у повідомленні компанії.

Месенджер запевнив, що продовжить робити все можливе, аби користувачі в усьому світі, включно з росією, мали доступ до захищених каналів зв’язку.

Раніше роскомнадзор оголосив про початок обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram, пояснивши це боротьбою з "телефонними шахраями". У Міністерстві цифрового розвитку рф заявили, що рішення регулятора "допоможе зменшити кількість шахрайських викликів".

У Telegram також прокоментували дії російського регулятора, підкресливши, що платформа вже має інструменти для захисту користувачів від небажаних викликів і зловживань.

Telegram першим запровадив детальні налаштування конфіденційності для дзвінків, щоб кожен користувач міг самостійно визначати, від кого приймати дзвінки, або повністю їх відключати - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо

9 серпня роскомнадзор заблокував месенджер Signal в рф. За даними британської розвідки, це спроба обмежити комунікації та посилити державний контроль над доступом до інформації.