WhatsApp обвинил российские власти в попытке лишить 100 млн пользователей безопасной связи
Киев • УНН
WhatsApp заявляет, что россия пытается заблокировать мессенджер, чтобы помешать защищенному общению. роскомнадзор объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram.
После объявления роскомнадзора об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram мессенджер Meta заявил, что власти рф пытаются заблокировать сервис, чтобы помешать людям пользоваться защищенным общением. Эту информацию передает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
Компания WhatsApp официально прокомментировала попытки российских органов власти ограничить работу мессенджера. В заявлении, опубликованном после сообщений о блокировке, указано, что сервис по умолчанию использует сквозное шифрование и защищает право пользователей на частное общение.
WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение - именно поэтому российские власти пытаются заблокировать WhatsApp для более чем 100 миллионов наших пользователей в стране
Мессенджер заверил, что продолжит делать все возможное, чтобы пользователи во всем мире, включая россию, имели доступ к защищенным каналам связи.
Ранее роскомнадзор объявил о начале ограничения звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это борьбой с "телефонными мошенниками". В Министерстве цифрового развития рф заявили, что решение регулятора "поможет уменьшить количество мошеннических вызовов".
В Telegram также прокомментировали действия российского регулятора, подчеркнув, что платформа уже имеет инструменты для защиты пользователей от нежелательных вызовов и злоупотреблений.
Telegram первым ввел детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать
Напомним
9 августа роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в рф. По данным британской разведки, это попытка ограничить коммуникации и усилить государственный контроль над доступом к информации.