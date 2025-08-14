$41.510.09
07:51 • 392 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 3974 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17031 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32642 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 37922 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 38900 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41451 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75593 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77528 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151026 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
WhatsApp обвинил российские власти в попытке лишить 100 млн пользователей безопасной связи

Киев • УНН

 • 662 просмотра

WhatsApp заявляет, что россия пытается заблокировать мессенджер, чтобы помешать защищенному общению. роскомнадзор объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram.

WhatsApp обвинил российские власти в попытке лишить 100 млн пользователей безопасной связи

После объявления роскомнадзора об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram мессенджер Meta заявил, что власти рф пытаются заблокировать сервис, чтобы помешать людям пользоваться защищенным общением. Эту информацию передает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Компания WhatsApp официально прокомментировала попытки российских органов власти ограничить работу мессенджера. В заявлении, опубликованном после сообщений о блокировке, указано, что сервис по умолчанию использует сквозное шифрование и защищает право пользователей на частное общение.

В кремле занервничали из-за давления на российские медиа в Европе - разведка18.07.2025, 20:19 • 7862 просмотра

WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение - именно поэтому российские власти пытаются заблокировать WhatsApp для более чем 100 миллионов наших пользователей в стране

- говорится в сообщении компании.

Мессенджер заверил, что продолжит делать все возможное, чтобы пользователи во всем мире, включая россию, имели доступ к защищенным каналам связи.

Ранее роскомнадзор объявил о начале ограничения звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это борьбой с "телефонными мошенниками". В Министерстве цифрового развития рф заявили, что решение регулятора "поможет уменьшить количество мошеннических вызовов".

В Telegram также прокомментировали действия российского регулятора, подчеркнув, что платформа уже имеет инструменты для защиты пользователей от нежелательных вызовов и злоупотреблений.

Telegram первым ввел детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определять, от кого принимать звонки, или полностью их отключать

- отметили в пресс-службе.

Напомним

9 августа роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в рф. По данным британской разведки, это попытка ограничить коммуникации и усилить государственный контроль над доступом к информации.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
WhatsApp
Telegram
Signal