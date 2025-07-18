В кремле занервничали из-за давления на российские медиа в Европе - разведка

кремль демонстрирует нервную реакцию на волну запретов российских государственных медиа в Европе. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения, введенные Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Грецией, Румынией и другими европейскими странами, стали болезненным ударом по системе внешней пропаганды РФ.

Франция заблокировала визы для российских журналистов и ограничила трансляцию российских телеканалов. Берлин отказал в разрешении на проживание сотруднику "Россия сегодня". В ЕС прекратили вещание и заблокировали онлайн-доступ к ресурсам "РИА Новости", "ВГТРК" и другим кремлевским площадкам.

Москва называет это "цензурой" и угрожает ответом – как через российские законы, так и через международные организации. На уровне ОБСЕ РФ продолжает выдвигать обвинения в "дискриминации", однако эти заявления не находят поддержки со стороны большинства стран - добавили в разведке.

Справка

В России после 2022 года значительное количество западных медиа, таких как BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN и The Guardian, было запрещено или существенно ограничено из-за освещения войны в Украине и критики режима. Роскомнадзор блокирует их сайты, а законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" заставили многие издания прекратить работу в стране. По меньшей мере 50–70 западных медиа столкнулись с запретом или цензурой, а многие иностранные журналисты покинули рф из-за угрозы преследований.

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