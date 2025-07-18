В кремле занервничали из-за давления на российские медиа в Европе - разведка

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
15:17 • 45160 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
14:59 • 42080 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
14:38 • 41431 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
13:33 • 48814 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
12:44 • 59000 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
11:59 • 48688 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 53216 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 175635 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 109045 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
18 июля, 05:41 • 104872 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
82%
744мм
Популярные новости
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18 июля, 08:28 • 106940 просмотра
Военный ТЦК забил мобилизованного до смерти в автобусе: какое решение вынес суд18 июля, 09:37 • 17240 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 133901 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 91043 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 63021 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
15:17 • 45165 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 63429 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 134286 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 175636 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 356620 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 91405 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 118052 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 125007 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 237508 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 294256 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Таймс
Беспилотный летательный аппарат

В кремле занервничали из-за давления на российские медиа в Европе - разведка

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает о нервной реакции кремля на запреты российских государственных медиа в Европе. Ограничения, введенные рядом европейских стран, стали ударом по системе внешней пропаганды рф.

В кремле занервничали из-за давления на российские медиа в Европе - разведка

кремль демонстрирует нервную реакцию на волну запретов российских государственных медиа в Европе. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ограничения, введенные Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Грецией, Румынией и другими европейскими странами, стали болезненным ударом по системе внешней пропаганды РФ.

Франция заблокировала визы для российских журналистов и ограничила трансляцию российских телеканалов. Берлин отказал в разрешении на проживание сотруднику "Россия сегодня". В ЕС прекратили вещание и заблокировали онлайн-доступ к ресурсам "РИА Новости", "ВГТРК" и другим кремлевским площадкам.

Москва называет это "цензурой" и угрожает ответом – как через российские законы, так и через международные организации. На уровне ОБСЕ РФ продолжает выдвигать обвинения в "дискриминации", однако эти заявления не находят поддержки со стороны большинства стран

- добавили в разведке.

Справка

В России после 2022 года значительное количество западных медиа, таких как BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN и The Guardian, было запрещено или существенно ограничено из-за освещения войны в Украине и критики режима. Роскомнадзор блокирует их сайты, а законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" заставили многие издания прекратить работу в стране. По меньшей мере 50–70 западных медиа столкнулись с запретом или цензурой, а многие иностранные журналисты покинули рф из-за угрозы преследований.

россия усиливает гибридные атаки на критическую инфраструктуру Европы - внешняя разведка18.07.25, 13:30 • 3778 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Швейцария
Европейский Союз
Франция
Бельгия
Греция
Германия
Румыния
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9