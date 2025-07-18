россия усиливает гибридные атаки на критическую инфраструктуру Европы - внешняя разведка

После 2022 года количество гибридных атак россии в Европе резко возросло - за период с 2014 по 2024 год зафиксировано более 200 инцидентов. Основными целями выступают объекты энергетики, транспорта и связи, а цель таких атак - подорвать единство Европейского Союза. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Количество гибридных атак россии в Европе стремительно возросло после начала полномасштабного вторжения в Украину. За период 2014–2024 годов задокументировано более 200 инцидентов – от саботажа и дезинформации до кибератак и электронного глушения GPS. Более 86 % из них произошли после 2022 года, а только в 2024-м – в 6 раз больше, чем в предыдущем году.

Основными мишенями остаются энергетика, транспорт и связь. С начала 2025 года зафиксированы атаки на подводные кабели, объекты водоснабжения и попытки влияния на воздушные перевозки на территории стран ЕС - говорится в сообщении.

Активность российских агентов носит системный характер: в среднем 20 стран ежегодно подвергались нападениям в 2022–2024 годах. Чаще всего атакам подвергаются государства, активно поддерживающие Украину – в частности Польша, страны Балтии, Финляндия, Германия, Великобритания и Норвегия.

Цель операций – провоцирование внутренних проблем для ослабления европейской солидарности и уменьшения поддержки Киева - добавили в разведке.

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