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Санкции Запада привели к упадку в области гражданской авиации рф - внешняя разведка

Киев • УНН

 • 2406 просмотра

Западные санкции привели к упадку гражданской авиации в рф, росту цен на обслуживание самолетов и простою части авиапарка. Это привело к увеличению стоимости билетов и прогнозируемому уменьшению пассажиропотока.

Санкции Запада привели к упадку в области гражданской авиации рф - внешняя разведка

В сфере пассажирских авиаперевозок рф наблюдается упадок из-за западных санкций. Это привело к увеличению стоимости билетов и уменьшению пассажиропотока. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Западные санкции не допускают российские авиакомпании к международным центрам обслуживания Boeing и Airbus. "Параллельный импорт" на 38 % поднял цены на обслуживание самолетов для компаний. 50 % парка Airbus в россии уже простаивает "на бетоне". Только в авиакомпании S7 "на земле" 31 из 39 самолетов Airbus A320/321

- говорится в сообщении.

С начала 2025 года аэропорты РФ 455 раз останавливали свою работу и 736 раз перенаправляли самолеты на запасные аэродромы. Убытки авиаперевозчиков по итогам исключительно авиаколлапса 5–7 июля превысили 250 миллионов долларов.

Отмечается, что перевозчики пытаются компенсировать потери за счет пассажиров, что только вызывает обратную реакцию. Средняя стоимость авиабилета в зоны отдыха в рф в текущем году составляет почти 400 долларов США – это на 12,5 % выше показателей прошлого года, и в ближайшее время она увеличится еще на 15 %. Как следствие – пассажиропоток российских авиакомпаний уменьшится минимум на 7 %.

Авиастроительная отрасль рф также находится в упадке. Новые, обещанные на бумаге, российские самолеты еще в процессе строительства и испытаний уже подорожали на 45–70 % от запланированной стоимости

- добавили в разведке.

Потери гражданской авиации прогнозируются на уровне от 50 до 100 самолетов ежегодно – в 2027 году в отрасли может наступить коллапс.

Словакия хочет отложить голосование по 18-му пакету санкций ЕС против рф - Фицо15.07.25, 17:12 • 3472 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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