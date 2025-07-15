Словакия хочет отложить голосование по 18-му пакету санкций ЕС против РФ - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия хочет отложить голосование по 18-му пакету санкций ЕС против России, о чем он написал во вторник в Facebook, сообщает УНН.

Детали

Так Фицо публично ответил на предыдущее сообщение Reuters о предложении Европейской комиссией определенных обязательств стране на фоне попыток выйти из тупика по 18-му пакету санкций против России.

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Представителю Словацкой Республики было поручено сегодня обратиться с запросом о переносе голосования по 18-му пакету санкций с учетом политической ситуации в Словакии - написал Фицо.

"Лучшим решением в сложившейся ситуации было бы предоставление Словакии исключения, позволяющего ей выполнить контракт с российским "Газпромом" до его окончания в 2034 году, что Европейская комиссия сейчас принципиально отвергает, поскольку реализация этого предложения подорвала бы суть антироссийских санкций", - отметил премьер Словакии.

Фицо добавил, что словацкая правительственная коалиция "отклоняет... предложение Европейской комиссии остановить поставки российского газа с 2028 года". "Однако она готова договориться о гарантиях, которые обеспечат Словацкой Республике определенный комфорт в поставках газа после 2028 года", - отметил Фицо.

Дополнение

Словакия блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину до тех пор, пока не будут сняты ее опасения по поводу отдельного предложения ЕС о поэтапном отказе от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

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