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У кремлі занервували через тиск на російські медіа у Європі - розвідка

Київ • УНН

 • 3628 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про нервову реакцію кремля на заборони російських державних медіа в Європі. Обмеження, запроваджені низкою європейських країн, стали ударом по системі зовнішньої пропаганди рф.

У кремлі занервували через тиск на російські медіа у Європі - розвідка

кремль демонструє нервову реакцію на хвилю заборон російських державних медіа в Європі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що обмеження, запроваджені Німеччиною, Францією, Швейцарією, Бельгією, Грецією та Румунією та іншими європейськими країнами, стали болісним ударом по системі зовнішньої пропаганди рф.

Франція заблокувала візи для російських журналістів і обмежила трансляцію російських телеканалів. Берлін відмовив у дозволі на проживання співробітнику "россия сегодня". В ЄС припинили мовлення і заблокували онлайн-доступ до ресурсів "РИА Новости", "ВГТРК" та інших кремлівських майданчиків.

москва називає це "цензурою" і погрожує відповіддю – як через російські закони, так і через міжнародні організації. На рівні ОБСЄ рф продовжує висувати звинувачення у "дискримінації", однак ці заяви не знаходять підтримки з боку більшості країн

- додали у розвідці.

Довідково

У росії після 2022 року значна кількість західних медіа, таких як BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN та The Guardian, була заборонена або суттєво обмежена через висвітлення війни в Україні та критики режиму. Роскомнадзор блокує їхні сайти, а закони про "іноземних агентів" і "небажані організації" змусили багато видань припинити роботу в країні. Щонайменше 50–70 західних медіа стикнулися з забороною чи цензурою, а багато іноземних журналістів залишили рф через загрозу переслідувань.

росія посилює гібридні атаки на критичну інфраструктуру Європи - зовнішня розвідка18.07.25, 13:30 • 3830 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
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