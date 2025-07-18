У кремлі занервували через тиск на російські медіа у Європі - розвідка

кремль демонструє нервову реакцію на хвилю заборон російських державних медіа в Європі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

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Зазначається, що обмеження, запроваджені Німеччиною, Францією, Швейцарією, Бельгією, Грецією та Румунією та іншими європейськими країнами, стали болісним ударом по системі зовнішньої пропаганди рф.

Франція заблокувала візи для російських журналістів і обмежила трансляцію російських телеканалів. Берлін відмовив у дозволі на проживання співробітнику "россия сегодня". В ЄС припинили мовлення і заблокували онлайн-доступ до ресурсів "РИА Новости", "ВГТРК" та інших кремлівських майданчиків.

москва називає це "цензурою" і погрожує відповіддю – як через російські закони, так і через міжнародні організації. На рівні ОБСЄ рф продовжує висувати звинувачення у "дискримінації", однак ці заяви не знаходять підтримки з боку більшості країн - додали у розвідці.

Довідково

У росії після 2022 року значна кількість західних медіа, таких як BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, CNN та The Guardian, була заборонена або суттєво обмежена через висвітлення війни в Україні та критики режиму. Роскомнадзор блокує їхні сайти, а закони про "іноземних агентів" і "небажані організації" змусили багато видань припинити роботу в країні. Щонайменше 50–70 західних медіа стикнулися з забороною чи цензурою, а багато іноземних журналістів залишили рф через загрозу переслідувань.

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