В Турции ограничен доступ к X, YouTube и другим онлайн-платформам
Киев • УНН
В Турции ограничена пропускная способность для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp. Пользователи испытывают трудности с подключением к этим платформам.
В Турции в нескольких интернет-сетях ограничили доступ к известным в мире онлайн-платформам X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и WhatsApp. Передает УНН со ссылкой на Reuters, EngelliWeb и Afyon Türkeli Gazetesi.
Подробности
В Турции зафиксировано ограничение пропускной способности в отношении X, Instagram, YouTube и TikTok. Пользователи испытывают трудности с подключением к этим платформам на нормальной скорости. Проблемы с доступом к WhatsApp и Telegram были обнаружены только у некоторых интернет-провайдеров.
Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно04.09.25, 12:50 • 3951 просмотр
Согласно информации турецких СМИ: страницы популярных интернет-платформ вроде X загружаются медленно или вообще не загружаются.
Сейчас проблема с доступом продолжается. Впрочем, некоторые пользователи также отмечают, что платформы работают без проблем.
Турецкий союз поставщиков доступа, ответственный за внедрение решений по блокировке интернета, должен прокомментировать ситуацию позже.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует.
WhatsApp заявляет, что Россия пытается заблокировать мессенджер, чтобы помешать защищенному общению.