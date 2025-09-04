Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно
Киев • УНН
Пользователи по всему миру сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Google и YouTube. Больше всего проблем возникло с Google Maps, Google Search и Google Drive.
Из разных стран пользователи сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Google и YouTube. Об этом говорится на портале Downdetector, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, первые жалобы начали поступать еще в понедельник около 10:00. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в таких странах как Германия и Нидерланды, также проблемы отмечают также в Великобритании, Франции, Италии, США, Индии и ряде других стран.
Больше всего проблем возникло с Google Maps - 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google Search, а 18% - неполадок в работе Google Drive.
Чаще всего пользователи жалуются на перебои в работе поисковой системы, сбои на сайте и трудности со входом в аккаунт.
Компания пока не комментировала сбой.
Дополнение
Компания Google входит в состав холдинга Alphabet, в который также входят Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Напомним
Последний крупный сбой в Google произошел 12 июня 2025 года. Тогда не работали ряд популярных сервисов, таких как Spotify, Discord, Facebook, Twitch, Amazon, Cloudflare, Instagram и другие, а не только сайты Google. Ни одна из компаний не объяснила причины.