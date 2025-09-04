$41.370.01
Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Пользователи по всему миру сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Google и YouTube. Больше всего проблем возникло с Google Maps, Google Search и Google Drive.

Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно

Из разных стран пользователи сообщают о массовых сбоях в работе сервисов Google и YouTube. Об этом говорится на портале Downdetector, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, первые жалобы начали поступать еще в понедельник около 10:00. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в таких странах как Германия и Нидерланды, также проблемы отмечают также в Великобритании, Франции, Италии, США, Индии и ряде других стран.

Больше всего проблем возникло с Google Maps - 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google Search, а 18% - неполадок в работе Google Drive.

Чаще всего пользователи жалуются на перебои в работе поисковой системы, сбои на сайте и трудности со входом в аккаунт.

Компания пока не комментировала сбой.

Дополнение

Компания Google входит в состав холдинга Alphabet, в который также входят Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Напомним

Последний крупный сбой в Google произошел 12 июня 2025 года. Тогда не работали ряд популярных сервисов, таких как Spotify, Discord, Facebook, Twitch, Amazon, Cloudflare, Instagram и другие, а не только сайты Google. Ни одна из компаний не объяснила причины.

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Alphabet Inc.
Индия
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
YouTube
Google