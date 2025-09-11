YouTube оновлює користувацький досвід: після 2-х років тестів з'явився багатомовний дубляж, але він вже дратує частину аудиторії

Нещодавно YouTube оголосив про офіційний запуск багатомовної аудіофункції. Очікується, що мільйони ютуберів можуть додавати дубляж до своїх відео різними мовами. Функція має спростити життя глядачам, але вже багатьох вона дратує. Передає УНН із посиланням на Tech Crunch та 01net.

Багатомовна аудіофункція YouTube протягом найближчих тижнів буде повноцінно запущена. Повноційному запуску передував дворічний пілотний проект. Тепер дубляж різними мовам має допомогти мільйонам користувачів. В YouTube сподіваються таким чином охопити ширшу глобальну аудиторію.

Як зазначає 01net , не всім глядачам оновлення може сподобатися. Є нюанси, серед яких:

недосконалі переклади;

відсутність чіткої опції для її вимкнення

Може з'явитися розчарування у тих, хто цінує можливість слідкувати за авторами їхньою мовою оригіналу. Представлена ​​як революційна, нова функція, може стати навіть "кошмаром" для тих, хто:

володіє цією мовою;

віддає перевагу автентичності оригінальних голосів.

Але варто зазначити, що поява автоматичного дубляжу є справжнім плюсом для користувачів, які хочуть знаходити іноземні відео, але не володіють мовою автора і не хочуть читати субтитри.

Функція автоматичного дублювання була запущена як пілотний проект у 2023 році. Багатомовна аудіофункція була доступна обмеженій кількості творців, включаючи MrBeast, Марка Робера та шеф-кухаря Джеймі Олівера.

Творцям доводилося співпрацювати зі сторонніми сервісами дубляжу, доки YouTube не представив інструмент автоматичного дубляжу на базі штучного інтелекту, який використовує технологію Gemini від Google для відтворення тону та емоцій творця. - пише Tech Crunch.

Компанія продовжила тестувати багатомовні мініатюри з вибраною групою творців. З червня творці можуть налаштовувати мініатюри для відображення тексту іншими мовами, обслуговуючи свою міжнародну аудиторію.

