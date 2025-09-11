YouTube оновлює користувацький досвід: після 2-х років тестів з'явився багатомовний дубляж, але він вже дратує частину аудиторії

$41.210.09
15:15 • 2882 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 10219 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 7054 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 5398 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 12164 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12074 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 14245 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 13200 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 13319 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14264 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 22548 перегляди
Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено 11 вересня, 06:49 • 5822 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 22632 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 20594 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 23561 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 10222 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 12165 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 23603 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 45044 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 105008 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Петер Сіярто
Сергій Кислиця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 2180 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 23603 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 20626 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 30443 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 95091 перегляди
The Guardian
Шахед-136
ChatGPT
МіГ-29
Су-27

YouTube оновлює користувацький досвід: після 2-х років тестів з'явився багатомовний дубляж, але він вже дратує частину аудиторії

Київ • УНН

 • 186 перегляди

YouTube офіційно запускає багатомовну аудіофункцію, що дозволить мільйонам ютуберів додавати дубляж до своїх відео. Ця функція, хоч і покликана спростити життя глядачам, вже викликає роздратування через недосконалі переклади та відсутність чіткої опції вимкнення.

YouTube оновлює користувацький досвід: після 2-х років тестів з'явився багатомовний дубляж, але він вже дратує частину аудиторії

Нещодавно YouTube оголосив про офіційний запуск багатомовної аудіофункції. Очікується, що мільйони ютуберів можуть додавати дубляж до своїх відео різними мовами. Функція має спростити життя глядачам, але вже багатьох вона дратує. Передає УНН із посиланням на Tech Crunch та 01net.

Деталі

Багатомовна аудіофункція YouTube протягом найближчих тижнів буде повноцінно запущена. Повноційному запуску передував дворічний пілотний проект. Тепер дубляж різними мовам має допомогти мільйонам користувачів. В YouTube сподіваються таким чином охопити ширшу глобальну аудиторію.

Як зазначає 01net , не всім глядачам оновлення може сподобатися. Є нюанси, серед яких: 

  • недосконалі переклади;
    • відсутність чіткої опції для її вимкнення

      Може з'явитися розчарування у тих, хто цінує можливість слідкувати за авторами їхньою мовою оригіналу. Представлена ​​як революційна, нова функція, може стати навіть "кошмаром" для тих, хто:

      • володіє цією мовою;
        • віддає перевагу автентичності оригінальних голосів.

          Але варто зазначити, що поява автоматичного дубляжу є справжнім плюсом для користувачів, які хочуть знаходити іноземні відео, але не володіють мовою автора і не хочуть читати субтитри.

          Довідково

          Функція автоматичного дублювання була запущена як пілотний проект у 2023 році. Багатомовна аудіофункція була доступна обмеженій кількості творців, включаючи MrBeast, Марка Робера та шеф-кухаря Джеймі Олівера. 

          Творцям доводилося співпрацювати зі сторонніми сервісами дубляжу, доки YouTube не представив інструмент автоматичного дубляжу на базі штучного інтелекту, який використовує технологію Gemini від Google для відтворення тону та емоцій творця.

          - пише Tech Crunch.

          Компанія продовжила тестувати багатомовні мініатюри з вибраною групою творців. З червня творці можуть налаштовувати мініатюри для відображення тексту іншими мовами, обслуговуючи свою міжнародну аудиторію. 

          Нагадаємо

          Користувачі по всьому світу повідомляють про масові збої в роботі сервісів Google та YouTube.

          У Туреччині обмежено пропускну здатність для X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok та WhatsApp.

          Ігор Тележніков

          Технології
          YouTube
          Google