Ексклюзив
07:25 • 352 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1386 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1984 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 19059 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 37301 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31564 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 30183 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 59034 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28650 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64921 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
YouTube дозволить повернутися на платформу авторам, які раніше поширювали дезінформацію про COVID-19

Київ • УНН

 • 682 перегляди

YouTube скасовує блокування каналів за дезінформацію про COVID-19 та вибори 2020 року. Компанія посилається на тиск адміністрації Байдена та зміну політики щодо свободи вираження.

YouTube дозволить повернутися на платформу авторам, які раніше поширювали дезінформацію про COVID-19

Google оголосила, що скасує важливе рішення щодо модерації контенту: YouTube надасть можливість повернутися на платформу каналам, які були заблоковані у 2020 році за поширення дезінформації про COVID-19 та вибори. Про це повідомляє Theverge, пише УНН.

Деталі

У листі, надісланому до Юридичного комітету Палати представників США, юристи Alphabet заявили, що адміністрація Байдена раніше "тиснула на компанію" з вимогою видаляти контент, пов’язаний із COVID-19, створений користувачами, навіть якщо той не порушував політик Alphabet. Вони також зазначили, що "політична атмосфера" змусила їх піти на цей крок. "Неприйнятно і неправильно, коли будь-який уряд, зокрема адміністрація Байдена, намагається диктувати компанії, як модератувати контент", — йдеться в листі.

У 2020 році, в розпал пандемії та під час першої адміністрації Трампа, YouTube запровадив політику боротьби з медичною дезінформацією, яка блокувала контент, що просував змови про COVID, а згодом повністю заборонив його. Після заворушень 6 січня в Капітолії США YouTube тимчасово заблокував канали, зокрема канал Дональда Трампа, які стверджували, що вибори було "вкрадено". Компанія продовжувала вживати заходів щодо впливових осіб руху MAGA, які порушували ці правила, зокрема демонетизувала та видаляла відео з каналу Стівена Краудера у 2021 році.

Alphabet зазначила, що з 2020 року правила спільноти YouTube щодо виборчої чесності та COVID-19 суттєво змінилися. У зв’язку з цим, і щоб підкреслити свою "відданість свободі вираження", компанія вирішила надати авторам можливість повернутися на платформу, якщо правила, які вони тоді порушили, вже більше не діють. YouTube також припинить використовувати сторонніх фактчекерів — крок, який раніше критикували республіканці та представники MAGA, стверджуючи, що це шкодить консервативному контенту.

YouTube цінує консервативні голоси на своїй платформі та визнає, що ці автори мають значний вплив і відіграють важливу роль у громадських дискусіях

-  додали в Alphabet.

YouTube також опублікував окрему заяву в X (колишній Twitter), де уточнив, що йдеться про "обмежений пілотний проєкт, який буде доступний для певного кола авторів, зокрема для тих, чиї канали було видалено через порушення вже скасованих політик".

Alphabet також наразі стикається з антимонопольними позовами з боку Міністерства юстиції та Федеральної торгової комісії, які не припинилися навіть під час адміністрації Трампа. Нещодавно компанія отримала часткову перемогу в справі щодо пошукових результатів — федеральний суддя дозволив Google залишити браузер Chrome, попри те, що компанію визнали винною у створенні незаконної монополії на ринку пошукових систем. В іншій справі, після визнання Google винною у створенні незаконної монополії в цифровій рекламі, компанія наразі в суді аргументує, що її прибутковий рекламний бізнес не повинен бути розділений.

YouTube оновлює користувацький досвід: після 2-х років тестів з'явився багатомовний дубляж, але він вже дратує частину аудиторії11.09.25, 19:19 • 3006 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Капітолій (Вашингтон)
Alphabet
Міністерство юстиції США
Огайо
Палата представників США
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп
Джо Байден
YouTube
Google