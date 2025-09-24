YouTube дозволить повернутися на платформу авторам, які раніше поширювали дезінформацію про COVID-19

Google оголосила, що скасує важливе рішення щодо модерації контенту: YouTube надасть можливість повернутися на платформу каналам, які були заблоковані у 2020 році за поширення дезінформації про COVID-19 та вибори. Про це повідомляє Theverge, пише УНН.

Деталі

У листі, надісланому до Юридичного комітету Палати представників США, юристи Alphabet заявили, що адміністрація Байдена раніше "тиснула на компанію" з вимогою видаляти контент, пов’язаний із COVID-19, створений користувачами, навіть якщо той не порушував політик Alphabet. Вони також зазначили, що "політична атмосфера" змусила їх піти на цей крок. "Неприйнятно і неправильно, коли будь-який уряд, зокрема адміністрація Байдена, намагається диктувати компанії, як модератувати контент", — йдеться в листі.

У 2020 році, в розпал пандемії та під час першої адміністрації Трампа, YouTube запровадив політику боротьби з медичною дезінформацією, яка блокувала контент, що просував змови про COVID, а згодом повністю заборонив його. Після заворушень 6 січня в Капітолії США YouTube тимчасово заблокував канали, зокрема канал Дональда Трампа, які стверджували, що вибори було "вкрадено". Компанія продовжувала вживати заходів щодо впливових осіб руху MAGA, які порушували ці правила, зокрема демонетизувала та видаляла відео з каналу Стівена Краудера у 2021 році.

Alphabet зазначила, що з 2020 року правила спільноти YouTube щодо виборчої чесності та COVID-19 суттєво змінилися. У зв’язку з цим, і щоб підкреслити свою "відданість свободі вираження", компанія вирішила надати авторам можливість повернутися на платформу, якщо правила, які вони тоді порушили, вже більше не діють. YouTube також припинить використовувати сторонніх фактчекерів — крок, який раніше критикували республіканці та представники MAGA, стверджуючи, що це шкодить консервативному контенту.

YouTube цінує консервативні голоси на своїй платформі та визнає, що ці автори мають значний вплив і відіграють важливу роль у громадських дискусіях - додали в Alphabet.

YouTube також опублікував окрему заяву в X (колишній Twitter), де уточнив, що йдеться про "обмежений пілотний проєкт, який буде доступний для певного кола авторів, зокрема для тих, чиї канали було видалено через порушення вже скасованих політик".

Alphabet також наразі стикається з антимонопольними позовами з боку Міністерства юстиції та Федеральної торгової комісії, які не припинилися навіть під час адміністрації Трампа. Нещодавно компанія отримала часткову перемогу в справі щодо пошукових результатів — федеральний суддя дозволив Google залишити браузер Chrome, попри те, що компанію визнали винною у створенні незаконної монополії на ринку пошукових систем. В іншій справі, після визнання Google винною у створенні незаконної монополії в цифровій рекламі, компанія наразі в суді аргументує, що її прибутковий рекламний бізнес не повинен бути розділений.

