YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 22224 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 31284 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 26133 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 26126 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 30770 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 38237 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41160 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40132 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 113011 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129283 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.6м/с
84%
751мм
Популярные новости
Удар беспилотника по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возрослоPhoto17 сентября, 20:59 • 8002 просмотра
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 6786 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 10204 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД01:05 • 9314 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ02:08 • 11183 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 22224 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 30894 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 61974 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 113011 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 129283 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Марко Рубио
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 294 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 15131 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 16013 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 15075 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 44651 просмотра
Актуальное
Facebook
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента

Киев • УНН

 • 310 просмотра

YouTube, принадлежащий Google, отмечает 20-летие, превосходя Disney по доходам и лидируя на медиарынке США. Платформа активно внедряет ИИ для расширения возможностей создателей контента.

YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента

YouTube в свой 20-й день рождения уже не узнать как видеосайт, который начинался как место для молодых пользователей-любителей. Имея 2,7 миллиарда пользователей, YouTube стал самым популярным способом просмотра телевидения для американцев и, как ожидается, в этом году превзойдет доходы от медиа лидера отрасли Disney, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во вторник на ежегодной презентации продукта компании Made on YouTube руководители платформы, принадлежащей Google (входящей в Alphabet), изложили свое видение того, как YouTube планирует доминировать в эфире в течение ближайших десятилетий: с помощью ИИ.

Большую часть мероприятия YouTube рекламировал своих видеосоздателей как будущее медиа, которые теперь могут работать без ограничений, налагаемых руководителями медиа. Вместо этого им поможет целый ряд инструментов на базе искусственного интеллекта, которые позволят либо переосмыслить процесс производства, либо создать полностью новый контент - концепция, против которой Голливуд боролся во время многомесячной забастовки в 2023 году.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан и другие докладчики отвергли эту идею, повторив, что быстрое расширение возможностей ИИ не заменит работу создателей контента.

"Это всего лишь инструменты, и не более того, - сказал Мохан. - Не заблуждайтесь: ни одна студия, телекомпания, технологическая компания или ИИ-инструмент не будут владеть будущим индустрии развлечений".

Вместо этого, по словам Мохана, создание видео на YouTube следует рассматривать как "жизнеспособный, респектабельный и устойчивый карьерный путь", поскольку в течение следующих 20 лет ИИ все больше будет выходить на первый план в процессе создания контента на YouTube.

Мохан сообщил также, что YouTube выплатил создателям контента более 100 миллиардов долларов за последние четыре года. Некоторые видеопроизводители реинвестировали часть своих доходов в создание производственных площадок, подобных голливудским студиям, создавая все более сложные и профессиональные видеоролики.

Опираясь на значительные финансовые ресурсы Google и передовые технологии в области ИИ, YouTube укрепил свое преимущество над Disney, которая, по данным Nielsen, доминировала на рынке большую часть 2024 года. В июле YouTube охватил 13,4% зрителей в США, тогда как у Disney этот показатель составлял 9,4%.

Аналитики Moffett Nathanson недавно предсказали, что выручка YouTube в этом году превзойдет выручку Disney. По их оценкам, эта легендарная развлекательная компания заработала почти 60 миллиардов долларов на медиадоходах в прошлом году.

Компания Alphabet не публикует регулярные отчеты о выручке YouTube, но сообщила, что совокупный доход от рекламы и подписок на YouTube за четыре квартала, закончившихся в сентябре 2024 года, превысил 50 миллиардов долларов.

Во вторник YouTube представил новые продукты. В этом году компания утроила количество новых функций по сравнению с прошлогодним мероприятием. Большинство из более чем 30 новых инструментов, представленных компанией, используют ИИ для модернизации производственного процесса или создания нового контента. Эти инструменты позволяют автоматически встраивать релевантные ссылки на товары в видео или практически мгновенно монтировать фрагменты в первый монтаж видео. YouTube также представил созданные с помощью ИИ видеоролики для аудиоподкастов и генератор речи в песню.

Амджад Ханиф, вице-президент YouTube, отвечающий за продукты, ориентированные на авторов, рассказал в интервью Reuters, что темпы быстрой разработки продуктов отчасти объясняются тем, что сами сотрудники YouTube используют ИИ для быстрого генерирования идей.

YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ19.03.24, 14:59 • 21067 просмотров

Юлия Шрамко

ТехнологииУНН Lite
Alphabet Inc.
Reuters
Соединённые Штаты
YouTube
Google