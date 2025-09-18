YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента

YouTube в свой 20-й день рождения уже не узнать как видеосайт, который начинался как место для молодых пользователей-любителей. Имея 2,7 миллиарда пользователей, YouTube стал самым популярным способом просмотра телевидения для американцев и, как ожидается, в этом году превзойдет доходы от медиа лидера отрасли Disney, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во вторник на ежегодной презентации продукта компании Made on YouTube руководители платформы, принадлежащей Google (входящей в Alphabet), изложили свое видение того, как YouTube планирует доминировать в эфире в течение ближайших десятилетий: с помощью ИИ.

Большую часть мероприятия YouTube рекламировал своих видеосоздателей как будущее медиа, которые теперь могут работать без ограничений, налагаемых руководителями медиа. Вместо этого им поможет целый ряд инструментов на базе искусственного интеллекта, которые позволят либо переосмыслить процесс производства, либо создать полностью новый контент - концепция, против которой Голливуд боролся во время многомесячной забастовки в 2023 году.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан и другие докладчики отвергли эту идею, повторив, что быстрое расширение возможностей ИИ не заменит работу создателей контента.

"Это всего лишь инструменты, и не более того, - сказал Мохан. - Не заблуждайтесь: ни одна студия, телекомпания, технологическая компания или ИИ-инструмент не будут владеть будущим индустрии развлечений".

Вместо этого, по словам Мохана, создание видео на YouTube следует рассматривать как "жизнеспособный, респектабельный и устойчивый карьерный путь", поскольку в течение следующих 20 лет ИИ все больше будет выходить на первый план в процессе создания контента на YouTube.

Мохан сообщил также, что YouTube выплатил создателям контента более 100 миллиардов долларов за последние четыре года. Некоторые видеопроизводители реинвестировали часть своих доходов в создание производственных площадок, подобных голливудским студиям, создавая все более сложные и профессиональные видеоролики.

Опираясь на значительные финансовые ресурсы Google и передовые технологии в области ИИ, YouTube укрепил свое преимущество над Disney, которая, по данным Nielsen, доминировала на рынке большую часть 2024 года. В июле YouTube охватил 13,4% зрителей в США, тогда как у Disney этот показатель составлял 9,4%.

Аналитики Moffett Nathanson недавно предсказали, что выручка YouTube в этом году превзойдет выручку Disney. По их оценкам, эта легендарная развлекательная компания заработала почти 60 миллиардов долларов на медиадоходах в прошлом году.

Компания Alphabet не публикует регулярные отчеты о выручке YouTube, но сообщила, что совокупный доход от рекламы и подписок на YouTube за четыре квартала, закончившихся в сентябре 2024 года, превысил 50 миллиардов долларов.

Во вторник YouTube представил новые продукты. В этом году компания утроила количество новых функций по сравнению с прошлогодним мероприятием. Большинство из более чем 30 новых инструментов, представленных компанией, используют ИИ для модернизации производственного процесса или создания нового контента. Эти инструменты позволяют автоматически встраивать релевантные ссылки на товары в видео или практически мгновенно монтировать фрагменты в первый монтаж видео. YouTube также представил созданные с помощью ИИ видеоролики для аудиоподкастов и генератор речи в песню.

Амджад Ханиф, вице-президент YouTube, отвечающий за продукты, ориентированные на авторов, рассказал в интервью Reuters, что темпы быстрой разработки продуктов отчасти объясняются тем, что сами сотрудники YouTube используют ИИ для быстрого генерирования идей.

YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ