YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 вересня, 19:21 • 23613 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 32729 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 27059 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 27022 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 31536 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 38613 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35565 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41300 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40288 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 113853 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
84%
751мм
Популярнi новини
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 9358 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 8228 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 10925 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 10372 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 11887 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 23622 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 31704 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 62734 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 113857 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 130044 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 1142 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 15597 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16459 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15481 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 45014 перегляди
Актуальне
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

YouTube, що належить Google, відзначає 20-річчя, перевершуючи Disney за доходами та лідируючи на медіаринку США. Платформа активно впроваджує ШІ для розширення можливостей творців контенту.

YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту

YouTube у його 20-й день народження вже не впізнати як відеосайт, який розпочинався як місце для молодих користувачів-аматорів. Маючи 2,7 мільярда користувачів, YouTube став найпопулярнішим способом перегляду телебачення для американців і, як очікується, цього року перевершить доходи від медіа лідера галузі Disney, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок на щорічній презентації продукту компанії Made on YouTube керівники платформи, що належить Google (що входить до Alphabet), виклали своє бачення того, як YouTube планує домінувати в ефірі протягом найближчих десятиліть: за допомогою ШІ.

Більшу частину заходу YouTube рекламував своїх відеотворців як майбутнє медіа, які тепер може працювати без обмежень, що накладаються керівниками медіа. Натомість їм допоможе ціла низка інструментів на базі штучного інтелекту, які дозволять або переосмислити процес виробництва, або створити повністю новий контент - концепція, проти якої Голлівуд боровся під час багатомісячного страйку у 2023 році.

Генеральний директор YouTube Ніл Моган та інші доповідачі відкинули цю ідею, повторивши, що швидке розширення можливостей ШІ не замінить роботу творців контенту.

"Це лише інструменти, і не більше того, - сказав Моган. - Не помиляйтеся: жодна студія, телекомпанія, технологічна компанія чи ШІ-інструмент не володітимуть майбутнім індустрії розваг".

Натомість, за словами Могана, створення відео на YouTube слід розглядати як "життєздатний, респектабельний та стійкий кар'єрний шлях", оскільки протягом наступних 20 років ШІ все більше виходитиме на перший план у процесі створення контенту на YouTube.

Моган повідомив також, що YouTube виплатив творцям контенту понад 100 мільярдів доларів за останні чотири роки. Деякі відеовиробники реінвестували частину своїх доходів у створення виробничих майданчиків, подібних до голлівудських студій, створюючи все більш складні та професійні відеоролики.

Спираючись на значні фінансові ресурси Google і передові технології в області ШІ, YouTube зміцнив свою перевагу над Disney, яка, за даними Nielsen, домінувала на ринку більшу частину 2024 року. У липні YouTube охопив 13,4% глядачів у США, тоді як у Disney цей показник становив 9,4%.

Аналітики Moffett Nathanson нещодавно передбачили, що виручка YouTube цього року перевершить виторг Disney. За їхніми оцінками, ця легендарна розважальна компанія заробила майже 60 мільярдів доларів на медіадоходах минулого року.

Компанія Alphabet не публікує регулярні звіти про виручку YouTube, але повідомила, що сукупний дохід від реклами та передплат на YouTube за чотири квартали, що закінчилися у вересні 2024 року, перевищив 50 мільярдів доларів.

У вівторок YouTube представив нові продукти. Цього року компанія потроїла кількість нових функцій, порівняно з торішнім заходом. Більшість із понад 30 нових інструментів, представлених компанією, використовують ШІ для модернізації виробничого процесу або створення нового контенту. Ці інструменти дозволяють автоматично вбудовувати релевантні посилання на товари у відео або практично миттєво монтувати фрагменти у перший монтаж відео. YouTube також представив створені за допомогою ШІ відеоролики для аудіоподкастів та генератор мови у пісню.

Амджад Ганіф, віце-президент YouTube, який відповідає за продукти, орієнтовані на авторів, розповів в інтерв'ю Reuters, що темпи швидкої розробки продуктів частково пояснюються тим, що самі співробітники YouTube використовують ШІ для швидкого генерування ідей.

YouTube впроваджує нові правила для контенту з використанням ШІ19.03.24, 14:59 • 21067 переглядiв

Юлія Шрамко

ТехнологіїУНН Lite
Alphabet
Reuters
Сполучені Штати Америки
YouTube
Google