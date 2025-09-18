YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту

YouTube у його 20-й день народження вже не впізнати як відеосайт, який розпочинався як місце для молодих користувачів-аматорів. Маючи 2,7 мільярда користувачів, YouTube став найпопулярнішим способом перегляду телебачення для американців і, як очікується, цього року перевершить доходи від медіа лідера галузі Disney, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок на щорічній презентації продукту компанії Made on YouTube керівники платформи, що належить Google (що входить до Alphabet), виклали своє бачення того, як YouTube планує домінувати в ефірі протягом найближчих десятиліть: за допомогою ШІ.

Більшу частину заходу YouTube рекламував своїх відеотворців як майбутнє медіа, які тепер може працювати без обмежень, що накладаються керівниками медіа. Натомість їм допоможе ціла низка інструментів на базі штучного інтелекту, які дозволять або переосмислити процес виробництва, або створити повністю новий контент - концепція, проти якої Голлівуд боровся під час багатомісячного страйку у 2023 році.

Генеральний директор YouTube Ніл Моган та інші доповідачі відкинули цю ідею, повторивши, що швидке розширення можливостей ШІ не замінить роботу творців контенту.

"Це лише інструменти, і не більше того, - сказав Моган. - Не помиляйтеся: жодна студія, телекомпанія, технологічна компанія чи ШІ-інструмент не володітимуть майбутнім індустрії розваг".

Натомість, за словами Могана, створення відео на YouTube слід розглядати як "життєздатний, респектабельний та стійкий кар'єрний шлях", оскільки протягом наступних 20 років ШІ все більше виходитиме на перший план у процесі створення контенту на YouTube.

Моган повідомив також, що YouTube виплатив творцям контенту понад 100 мільярдів доларів за останні чотири роки. Деякі відеовиробники реінвестували частину своїх доходів у створення виробничих майданчиків, подібних до голлівудських студій, створюючи все більш складні та професійні відеоролики.

Спираючись на значні фінансові ресурси Google і передові технології в області ШІ, YouTube зміцнив свою перевагу над Disney, яка, за даними Nielsen, домінувала на ринку більшу частину 2024 року. У липні YouTube охопив 13,4% глядачів у США, тоді як у Disney цей показник становив 9,4%.

Аналітики Moffett Nathanson нещодавно передбачили, що виручка YouTube цього року перевершить виторг Disney. За їхніми оцінками, ця легендарна розважальна компанія заробила майже 60 мільярдів доларів на медіадоходах минулого року.

Компанія Alphabet не публікує регулярні звіти про виручку YouTube, але повідомила, що сукупний дохід від реклами та передплат на YouTube за чотири квартали, що закінчилися у вересні 2024 року, перевищив 50 мільярдів доларів.

У вівторок YouTube представив нові продукти. Цього року компанія потроїла кількість нових функцій, порівняно з торішнім заходом. Більшість із понад 30 нових інструментів, представлених компанією, використовують ШІ для модернізації виробничого процесу або створення нового контенту. Ці інструменти дозволяють автоматично вбудовувати релевантні посилання на товари у відео або практично миттєво монтувати фрагменти у перший монтаж відео. YouTube також представив створені за допомогою ШІ відеоролики для аудіоподкастів та генератор мови у пісню.

Амджад Ганіф, віце-президент YouTube, який відповідає за продукти, орієнтовані на авторів, розповів в інтерв'ю Reuters, що темпи швидкої розробки продуктів частково пояснюються тим, що самі співробітники YouTube використовують ШІ для швидкого генерування ідей.

