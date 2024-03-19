YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ

YouTube внедряет новый инструмент в Creator Studio, который будет требовать от создателей контента маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, говорится в блоге YouTube, пишет УНН.

Детали

"Генеративный ИИ меняет способы самовыражения авторов - от раскадровки идей до экспериментов с инструментами, которые улучшают творческий процесс. Но зрители все чаще хотят больше прозрачности в отношении того, является ли контент, который они видят, измененным или синтетическим. Именно поэтому мы представляем новый инструмент в Creator Studio, который обязывает создателей сообщать зрителям, когда реалистичный контент создан с помощью ИИ", - пишет YouTube.

Эти сообщения будут отображаться в виде маркировок (ярлыков) в расширенном описании видео или на передней панели видеоплеера.

"Мы не требуем от авторов раскрывать информацию о контенте, который является явно нереалистичным, анимированным, содержит спецэффекты или использует генеративный ИИ для помощи в создании", - пояснили в YouTube.

Новая функция имеет целью усилить прозрачность для зрителей и укрепить доверие между создателями и их аудиторией, говорят в компании.

YouTube приводит несколько примеров, когда маркировка об использовании искусственного интеллекта (ИИ) является необходимым, таких как замена лица одного человека на другое, синтетическое генерирование голоса, изменение отснятых кадров реальных событий и другие. Кроме того, YouTube работает над обновленным процессом конфиденциальности, чтобы пользователи могли подавать запросы на удаление контента, созданного ИИ или другими путями, который имитирует реальных людей по лицу или голосу.

Напомним

ЕС принял первый в мире комплексный закон, регулирующий вопросы искусственного интеллекта, включая ограничения на биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах и требования по прозрачности и соблюдению законов ЕС для систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска.