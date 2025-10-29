YouTube використовуватиме ШІ для покращення різкості відео з низькою роздільною здатністю - Bloomberg

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 7028 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 15187 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 20311 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52503 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 34975 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 56240 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29654 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80238 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48899 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47685 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 47527 перегляди
Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа 29 жовтня, 11:19 • 14956 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 21943 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters29 жовтня, 14:19 • 19462 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 12213 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52488 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 56230 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 47686 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80228 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 91485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Сибіга
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Китай
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 12385 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 22101 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 51355 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 56506 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 37752 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Золото

YouTube використовуватиме ШІ для покращення різкості відео з низькою роздільною здатністю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 202 перегляди

YouTube від Google використовуватиме ШІ для покращення візуальної чіткості відео з низькою роздільною здатністю на телевізорах, в Інтернеті та на мобільних пристроях. Функція масштабування спочатку стосуватиметься відео з роздільною здатністю нижче 1080p, з можливістю відмови для творців контенту.

YouTube використовуватиме ШІ для покращення різкості відео з низькою роздільною здатністю - Bloomberg

Сервіс YouTube від Google використовуватиме штучний інтелект для покращення візуальної чіткості багатьох відео з низькою роздільною здатністю на своїй платформі під час перегляду на екранах телевізорів, в Інтернеті та на мобільних пристроях, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

YouTube спочатку впровадить функцію, відому як масштабування, для відео, які спочатку були завантажені з роздільною здатністю нижче 1080p, згідно з дописом у блозі в середу старшого директора з продуктів Курта Вілмса. Компанія підтримуватиме масштабування до ще вищої якості 4K "найближчим часом", додав він. Речник Google підтвердив, що запуск масштабування також включатиме відео, що відображаються на веб- та мобільних інтерфейсах YouTube.

YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18.09.25, 08:59 • 46425 переглядiв

Деякі творці можуть бути незгодні з тим, що платформа вносить корективи до їхнього контенту, але Вілмс сказав, що оригінальні файли завжди будуть збережені недоторканими. Учасники YouTube можуть повністю відмовитися від функції масштабування "суперроздільної здатності", якщо їм не подобається, як це виглядає з їхніми відео, сказав він.

Відео з суперроздільною здатністю будуть чітко позначені, що дозволить глядачам легко бачити будь-яке відео таким, яким воно було спочатку представлено, додав він.

Впровадження масштабування теоретично має покращити враження від YouTube для глядачів, які транслюють відео на телевізорах з великим екраном, написав Вілмс, додавши, що екран телевізора є "найшвидше зростаючою поверхнею" YouTube. Але це також може зробити відео чіткішими на більших смартфонах та складаних пристроях.

YouTube заплатить Трампу майже 25 млн доларів: частина коштів піде на облаштування бальної зали в Білому домі30.09.25, 05:41 • 4256 переглядiв

Багато найпопулярніших творців платформи вже кілька років публікують контент у роздільній здатності 4K, але існує величезна кількість старих кліпів, які були завантажені до того, як надвисока роздільна здатність стала нормою. Багато з них мають максимальну роздільну здатність 480p або навіть нижче.

YouTube також значно розширює дозволений розмір файлу мініатюр відео, який тепер може становити 50 мегабайт порівняно з попереднім обмеженням у 2 мегабайти, що дозволяє відображати більш детальні мініатюри на екранах телевізорів.

Окрім цих змін, Вілмс сказав, що компанія тестує "більші завантаження відео з вибраними творцями", що призведе до ще вищої якості, оскільки YouTube конкурує з Netflix Inc. та іншими потоковими сервісами за час глядачів.

Влітку YouTube розлютив деяких творців, коли непомітно використав машинне навчання для покращення чіткості Shorts – своїх коротких відео, призначених для конкуренції з контентом на TikTok та Instagram Reels. У цьому випадку YouTube пояснив у дописі в соціальних мережах, що "про жодне збільшення масштабу" не йдеться.

YouTube дозволить повернутися на платформу авторам, які раніше поширювали дезінформацію про COVID-1924.09.25, 09:41 • 2587 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Блогери
TikTok
Bloomberg
Netflix
YouTube
Instagram
Google