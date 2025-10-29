YouTube використовуватиме ШІ для покращення різкості відео з низькою роздільною здатністю - Bloomberg

Сервіс YouTube від Google використовуватиме штучний інтелект для покращення візуальної чіткості багатьох відео з низькою роздільною здатністю на своїй платформі під час перегляду на екранах телевізорів, в Інтернеті та на мобільних пристроях, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

YouTube спочатку впровадить функцію, відому як масштабування, для відео, які спочатку були завантажені з роздільною здатністю нижче 1080p, згідно з дописом у блозі в середу старшого директора з продуктів Курта Вілмса. Компанія підтримуватиме масштабування до ще вищої якості 4K "найближчим часом", додав він. Речник Google підтвердив, що запуск масштабування також включатиме відео, що відображаються на веб- та мобільних інтерфейсах YouTube.

Деякі творці можуть бути незгодні з тим, що платформа вносить корективи до їхнього контенту, але Вілмс сказав, що оригінальні файли завжди будуть збережені недоторканими. Учасники YouTube можуть повністю відмовитися від функції масштабування "суперроздільної здатності", якщо їм не подобається, як це виглядає з їхніми відео, сказав він.

Відео з суперроздільною здатністю будуть чітко позначені, що дозволить глядачам легко бачити будь-яке відео таким, яким воно було спочатку представлено, додав він.

Впровадження масштабування теоретично має покращити враження від YouTube для глядачів, які транслюють відео на телевізорах з великим екраном, написав Вілмс, додавши, що екран телевізора є "найшвидше зростаючою поверхнею" YouTube. Але це також може зробити відео чіткішими на більших смартфонах та складаних пристроях.

Багато найпопулярніших творців платформи вже кілька років публікують контент у роздільній здатності 4K, але існує величезна кількість старих кліпів, які були завантажені до того, як надвисока роздільна здатність стала нормою. Багато з них мають максимальну роздільну здатність 480p або навіть нижче.

YouTube також значно розширює дозволений розмір файлу мініатюр відео, який тепер може становити 50 мегабайт порівняно з попереднім обмеженням у 2 мегабайти, що дозволяє відображати більш детальні мініатюри на екранах телевізорів.

Окрім цих змін, Вілмс сказав, що компанія тестує "більші завантаження відео з вибраними творцями", що призведе до ще вищої якості, оскільки YouTube конкурує з Netflix Inc. та іншими потоковими сервісами за час глядачів.

Влітку YouTube розлютив деяких творців, коли непомітно використав машинне навчання для покращення чіткості Shorts – своїх коротких відео, призначених для конкуренції з контентом на TikTok та Instagram Reels. У цьому випадку YouTube пояснив у дописі в соціальних мережах, що "про жодне збільшення масштабу" не йдеться.

