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Столтенберг відреагував на заяву Трампа про залякування союзників

Столтенберг відреагував на заяву Трампа про залякування союзників

Київ • УНН

 • 40981 перегляди

Глава НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував заяву Дональда Трампа атакувати членів НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання, заявивши, що будь-яка атака на Альянс буде зустрінута об'єднаною відповіддю, а підрив союзників збільшує ризики для солдатів.

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-який напад на Альянс зустріне "єдину і сильну відповідь" після того, як Дональд Трамп запропонував росії атакувати країни-члени, які, на його думку, не виконують свої фінансові зобов'язання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів

- заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у письмовій заяві.

Деталі

Реагуючи на висловлювання Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, "США залишаться сильним і відданим союзником НАТО".

Доповнення

Західні чиновники також розкритикували Трампа. МЗС Німеччини розмістило повідомлення "Один за всіх і всі за одного" з хештегом #StrongerTogether на своєму акаунті X.

Девіз НАТО "один за всіх, усі за одного" - це конкретне зобов'язання. Підрив довіри до країн-членів Альянсу означає ослаблення всього НАТО. Жодна виборча кампанія не може бути виправданням для гри з безпекою Альянсу,

- написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соціальній мережі X.

"Ми це вже чули... Ніщо не нове під сонцем. Ми не можемо підкидати монету щодо нашої безпеки кожні чотири роки залежно від тих чи інших виборів, а саме президентських виборів у США", - сказав комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, додавши, що лідери Європейського Союзу розуміють, що блок повинен збільшити власні військові витрати та потенціал.

Нагадаємо

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. Білий дім назвав ці висловлювання "жахливими і божевільними".

Служать лише інтересам путіна: президент Євроради про заяви Трампа щодо НАТО11.02.24, 17:39 • 35235 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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