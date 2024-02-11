Трамп заявив, що заохочуватиме рф атакувати союзників по НАТО, які мало платять: у Білому домі відреагували

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. Білий дім назвав ці висловлювання "жахливими і божевільними".

Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

У суботу Трамп заявив, що під час невстановленої зустрічі НАТО він сказав своєму колезі-главі держави, що США під його керівництвом не захищатимуть жодну країну, яка "порушила правила".

Один із президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе росія, ви захистите нас? Я сказав: Ви не заплатили, значить, ви прострочили платіж? Ні, я б не став захищати тебе. Насправді, я б порадив їм робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви маєте заплатити. Ти маєш оплатити свої рахунки - сказав Трапм.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, сказав:

Заохочення вторгнень кривавих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і божевільним - і воно ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни - сказав він.

У 2014 році, після того як росія анексувала український Кримський півострів, країни НАТО погодилися припинити скорочення витрат, яке вони зробили після холодної війни, і перейти до витрачання 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп стривожив західних союзників, попередивши, що Сполучені Штати під його керівництвом можуть відмовитися від своїх договірних зобов'язань перед НАТО і встати на захист тільки тих країн, які відповідають цільовому показнику альянсу у 2%.

Станом на 2022 рік НАТО повідомила, що сім із 31 країни-члена НАТО виконали це зобов'язання - порівняно з трьома у 2014 році. Вторгнення Росії в Україну 2022 року стимулювало додаткові військові витрати деяких членів НАТО.

Трамп закликає завершити війну в Україні та виступає проти фінансової допомоги Україні та Ізраїлю