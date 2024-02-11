Трамп закликає завершити війну в Україні та виступає проти фінансової допомоги Україні та Ізраїлю
Київ • УНН
На мітингу в Південній Кароліні Трамп закликав до припинення війни в Україні і висловив незгоду з додатковою допомогою Сенату Україні та Ізраїлю.
Дональд Трамп виступив із закликом до припинення війни в Україні та висловив свою незгоду з ініціативою Сенату щодо надання додаткової фінансової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Вloomberg, передає УНН.
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На передвиборчому мітингу в Південній Кароліні лідер від Республіканської партії у президенти 2024 року Дональд Трамп виступив із закликом до припинення війни в Україні та висловив своє незадоволення щодо фінансування для України та Ізраїлю, яке обговорюється в Сенаті.
Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю
Також Трамп охарактеризував президента України Володимира Зеленського як "найвидатнішого комівояжера в історії" і висловив припущення, що Сполучені Штати Америки можуть ризикувати втратою "сотень мільярдів доларів", якщо Україна укладе угоду з росією.
Нагадаємо
Під час зустрічі в Білому домі з канцлером ФРН Олафом Шольцем Президент Америки Джо Байден назвав затримку надання допомоги Україні з боку Республіканської партії "подібно до злочинної недбалості".
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