Трамп призывает завершить войну в Украине и выступает против финансовой помощи Украине и Израилю

Дональд Трамп выступил с призывом к прекращению войны в Украине и выразил свое несогласие с инициативой Сената о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает Вloomberg, передает УНН.

Детали

На предвыборном митинге в Южной Каролине лидер от Республиканской партии в президенты 2024 года Дональд Трамп выступил с призывом к прекращению войны в Украине и выразил свое недовольство относительно финансирования для Украины и Израиля, которое обсуждается в Сенате.

Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую - заявил Дональд Трамп.

Также Трамп охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "самого выдающегося коммивояжера в истории" и высказал предположение, что Соединенные Штаты Америки могут рисковать потерей "сотен миллиардов долларов", если Украина заключит сделку с россией.

Напомним,

Во время встречи в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Президент Америки Джо Байден назвал задержку предоставления помощи Украине со стороны Республиканской партии "подобно преступной халатности".

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